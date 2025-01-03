atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 05:43

Published 3 января, 05:43

Modified 3 января, 05:45

Updated 3 января, 05:45

Новосибирцам помогли

Автобус с туристами из Новосибирска застрял на трассе Алтайского края

3 января 2025, 05:43
Фото: 1MI. Новосибирцам помогли
Авария с автобусом произошла в другом регионе: как уточнили в МЧС, в нем были туристы из Новосибирска.

Случилось все в Алтайском крае. В холодный день туда ехал автобус с туристами из Новосибирска. Всего внутри было 20 человек.

В один момент общественный транспорт сломался и фактически застрял в посреди трассы. Люди обратились за помощью к спасателям.

Людей довезли до соседнего села. Оттуда их забрал резервный автобус. Обошлось без пострадавших.

Недавно было другое ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет. В салоне было 26 пассажиров, среди них 11 пострадавших. Еще одно ДТП случилось 11 декабря в Новосибирском районе. В автобус врезался грузовик, после чего общественный транспорт перевернулся. Внутри было 45 пассажиров: среди них травмы получили 11 человек.

В Новосибирской области в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Новосибирской областиВ Новосибирской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мужчинаВ Новосибирске пьяного лихача отправили в изолятор после побега с места ДТП
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автобус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика