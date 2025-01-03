Автобус с туристами из Новосибирска застрял на трассе Алтайского края

Posted 3 января, 05:43
Published 3 января, 05:43
Modified 3 января, 05:45
Updated 3 января, 05:45
Случилось все в Алтайском крае. В холодный день туда ехал автобус с туристами из Новосибирска. Всего внутри было 20 человек.
В один момент общественный транспорт сломался и фактически застрял в посреди трассы. Люди обратились за помощью к спасателям.
Людей довезли до соседнего села. Оттуда их забрал резервный автобус. Обошлось без пострадавших.
Недавно было другое ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет. В салоне было 26 пассажиров, среди них 11 пострадавших. Еще одно ДТП случилось 11 декабря в Новосибирском районе. В автобус врезался грузовик, после чего общественный транспорт перевернулся. Внутри было 45 пассажиров: среди них травмы получили 11 человек.