Автобус с туристами из Новосибирска застрял на трассе Алтайского края

Недавно было другое ДТП с автобусом. Он опрокинулся в кювет. В салоне было 26 пассажиров, среди них 11 пострадавших. Еще одно ДТП случилось 11 декабря в Новосибирском районе. В автобус врезался грузовик, после чего общественный транспорт перевернулся. Внутри было 45 пассажиров: среди них травмы получили 11 человек.