Масочный режим вновь могут вернуть в Новосибирской области

Речь идет как об обработке помещений, так и о масочном режиме. Маски могут обязать пациентов носить в медучреждениях. Это поможет не распространяться болезням, а также предотвратить заражение. Ранее Роспотребнадзор раскрыл настоящий уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области.