Масочный режим вновь могут вернуть в Новосибирской области

Posted 9 января, 07:44
Published 9 января, 07:44
Modified 9 января, 07:46
Updated 9 января, 07:46
Губернатор Андрей Травников выслушал доклад о ситуации с заболеваемостью в регионе. По словам министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого, сейчас обстановка стабильная.
Однако глава региона все же призвал насторожиться и не забывать меры безопасности, которые когда-то действовали из-за распространения вирусов.
Речь идет как об обработке помещений, так и о масочном режиме. Маски могут обязать пациентов носить в медучреждениях. Это поможет не распространяться болезням, а также предотвратить заражение. Ранее Роспотребнадзор раскрыл настоящий уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области.