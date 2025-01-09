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Posted 9 января, 07:44

Published 9 января, 07:44

Modified 9 января, 07:46

Updated 9 января, 07:46

В масках могут снова ходить люди

Масочный режим вновь могут вернуть в Новосибирской области

9 января 2025, 07:44
Фото: 1MI. В масках могут снова ходить люди
В Новосибирской области рассматривают возможность возвращения масок, о чем проинформировали на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор Андрей Травников выслушал доклад о ситуации с заболеваемостью в регионе. По словам министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого, сейчас обстановка стабильная.

Однако глава региона все же призвал насторожиться и не забывать меры безопасности, которые когда-то действовали из-за распространения вирусов.

Речь идет как об обработке помещений, так и о масочном режиме. Маски могут обязать пациентов носить в медучреждениях. Это поможет не распространяться болезням, а также предотвратить заражение. Ранее Роспотребнадзор раскрыл настоящий уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Масочный режим#Болезнь#Вирус#Заболеваемость
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