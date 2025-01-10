Лютые морозы обрушатся на Новосибирскую область

Posted 10 января, 05:59
Published 10 января, 05:59
Modified 10 января, 06:01
Updated 10 января, 06:01
Лютые морозы ворвутся резко в регион. Несмотря на теплый январь, без холодных дней все же не обойтись. 20 числа ночью резко похолодает до -23. Это с учетом того, что до этой даты в Новосибирской области столбик термометра будет показывать -5 днем и -8 ночью. Самым холодным днем станет 21 января, когда похолодает до -25 днем и -36 ночью. Такие данные представил сервис «Яндекс. Погода».
По данным world-weather, холоднее всего будет 22 января: до -34 днем и -32 ночью. Последним морозный днем станет 23 января, когда за окном станет -25 днем и -23 ночью. Затем в регионе ожидается до -18.
А вот сайт gismeteo таких морозов не обещает. Максимально в январе похолодает до -15 днем и -18 ночью. Такая температура ожидается к концу месяца.