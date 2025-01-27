Жителя Новосибирска будут судить за поджог и лишение жизни животного

Posted 27 января, 06:42
Published 27 января, 06:42
Modified 27 января, 06:44
Updated 27 января, 06:44
Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Корабаева, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: уничтожение имущества и жестокое обращение с животными.
Как говорится в материалах дела, в сентябре прошлого мужчина облил бензином и поджог круглосуточный ларек на улице Макаренко. Установленный ущерб, причиненный владельцу торговой точки, превышает 70 тысяч рублей. Через несколько дней пьяный Коробаев выбросил из своей квартиры собаку, которую воспитывала его подруга. Животное насмерть разбилось об асфальт под окнами дома, после чего подозреваемый попытался скрыть следы преступления и выбросил тело в мусорный бак.
Дата первого заседания еще не назначена, сообщили в Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Живодеры зачастую отделываются мягкими наказаниями. Так, в конце декабря 2024 года хозяйку собаки, которая расчленила своего питомца, суд приговорил к условному сроку.