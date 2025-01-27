Жителя Новосибирска будут судить за поджог и лишение жизни животного

Как говорится в материалах дела, в сентябре прошлого мужчина облил бензином и поджог круглосуточный ларек на улице Макаренко. Установленный ущерб, причиненный владельцу торговой точки, превышает 70 тысяч рублей. Через несколько дней пьяный Коробаев выбросил из своей квартиры собаку, которую воспитывала его подруга. Животное насмерть разбилось об асфальт под окнами дома, после чего подозреваемый попытался скрыть следы преступления и выбросил тело в мусорный бак.