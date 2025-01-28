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Posted 28 января, 06:22

Published 28 января, 06:22

Modified 28 января, 06:27

Updated 28 января, 06:27

Плату за отопление сократят

Жители Новосибирска переплатили за отопление миллионы — как вернуть деньги назад

28 января 2025, 06:22
Фото: 1MI. Плату за отопление сократят

Жители Новосибирска переплатили за отопление миллионы

В Новосибирске уменьшат плату за отопление, о чем проинформировали в СГК.

Сибирская генерирующая компания пересчитала полученную сумму по итогам прошлого года за отопление. Как оказалось, жители Новосибирска переплатили за тепло 201 млн рублей. Теперь суммы в платежках уменьшатся. Оплату сократят до конца марта.

Однако касается это не всех. Некоторых горожан ждет увеличение оплаты. Дело в том, что на объем потребления тепла влияют состояние инженерных систем дома и сроки отопительного сезона.

Информацию о снижении или увеличении суммы в платежках можно уточнить по официальному номеру СГК или через мобильное приложение компании, а также через свою управляющую компанию. Тем временем в городе регулярно отключают отопление в домах горожан.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#ЖКХ#Теплоснабжение#Тарифы ЖКХ
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