Жители Новосибирска переплатили за отопление миллионы — как вернуть деньги назад

Posted 28 января, 06:22
Published 28 января, 06:22
Modified 28 января, 06:27
Updated 28 января, 06:27
Сибирская генерирующая компания пересчитала полученную сумму по итогам прошлого года за отопление. Как оказалось, жители Новосибирска переплатили за тепло 201 млн рублей. Теперь суммы в платежках уменьшатся. Оплату сократят до конца марта.
Однако касается это не всех. Некоторых горожан ждет увеличение оплаты. Дело в том, что на объем потребления тепла влияют состояние инженерных систем дома и сроки отопительного сезона.
Информацию о снижении или увеличении суммы в платежках можно уточнить по официальному номеру СГК или через мобильное приложение компании, а также через свою управляющую компанию. Тем временем в городе регулярно отключают отопление в домах горожан.