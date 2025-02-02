Внук футболиста Льва Яшина сравнил Новосибирск с Москвой

Posted 2 февраля, 08:45
Published 2 февраля, 08:45
Modified 2 февраля, 08:47
Updated 2 февраля, 08:47
Родственник легендарного голкипера и основатель школы вратарей после путешествия по России рассказал в беседе с Сиб.фм, о том, что столица Сибири по духу очень близка Москве. Фролов высоко оценил инфраструктуру и архитектуру Новосибирска. Сибирской аналогией Санкт-Петербурга Василий назвал Омск.
Василий Фролов похвалил спортивную инфраструктуру Новосибирска, отметив, что здесь есть все необходимое для тренировки молодых футболистов. Он с теплотой вспоминает гостеприимство сибиряков, говоря о том, что главное богатство столицы Сибири — это его люди, благодаря которым город оставил у него самые яркие впечатления.
Спортивную инфраструктуру продолжают развивать в Новосибирске — в скором времени в городе ожидают прибытие иностранной делегации. Тем временем новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события в феврале.