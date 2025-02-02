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Posted 2 февраля, 08:45

Published 2 февраля, 08:45

Modified 2 февраля, 08:47

Updated 2 февраля, 08:47

Футбол

Внук футболиста Льва Яшина сравнил Новосибирск с Москвой

2 февраля 2025, 08:45
Фото: 1MI. Футбол
Василий Фролов во время поездки сделал сравнение, которое удивило жителей Новосибирска.

Родственник легендарного голкипера и основатель школы вратарей после путешествия по России рассказал в беседе с Сиб.фм, о том, что столица Сибири по духу очень близка Москве. Фролов высоко оценил инфраструктуру и архитектуру Новосибирска. Сибирской аналогией Санкт-Петербурга Василий назвал Омск.

Василий Фролов похвалил спортивную инфраструктуру Новосибирска, отметив, что здесь есть все необходимое для тренировки молодых футболистов. Он с теплотой вспоминает гостеприимство сибиряков, говоря о том, что главное богатство столицы Сибири — это его люди, благодаря которым город оставил у него самые яркие впечатления.

Спортивную инфраструктуру продолжают развивать в Новосибирске — в скором времени в городе ожидают прибытие иностранной делегации. Тем временем новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события в феврале.

Стало известно, сколько потратят на матч звезд КХЛ в Новосибирске
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#София Самарина#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Спортсмены#Инфраструктура
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