Внук футболиста Льва Яшина сравнил Новосибирск с Москвой

Василий Фролов похвалил спортивную инфраструктуру Новосибирска, отметив, что здесь есть все необходимое для тренировки молодых футболистов. Он с теплотой вспоминает гостеприимство сибиряков, говоря о том, что главное богатство столицы Сибири — это его люди, благодаря которым город оставил у него самые яркие впечатления.