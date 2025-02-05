atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 09:38

Published 5 февраля, 09:38

Modified 5 февраля, 09:40

Updated 5 февраля, 09:40

Пенсионеры подрались

В Новосибирске подрались заслуженные ветераны спорта

5 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI. Пенсионеры подрались
В Новосибирске заслуженные ветераны спорта напали друг на друга во время совещания совета: каждый из них рассказал свою версию произошедшего.

Участники конфликта обвинили друг друга в физическом насилии: ветераны спорта подрались на глазах у других заслуженных спортсменов.

Как рассказал Евгений Мартемьянычев, который обратился к журналистам и поведал о конфликте, на него набросился Геннадий Баловцев. Последнему якобы не понравились провокационные вопросы от первого. Мартемьянычев зафиксировал побои.

Эту же версию, только наоборот, рассказал и сам Геннадий Баловцев. По его словам, это он стал жертвой конфликта. Мужчина также зафиксировал побои, пишет «Прецедент». Каждый намерен отстаивать свою позицию. Теперь оппонент намерен поспособствовать отчислению из совета ветеранов Евгения Мартемьянычева (он же считает это решение несправедливым). Недавно в новосибирской пивнушке передрались мигранты.

В Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске задержали возможного педофила, напавшего на подросткаБастрыкин потребовал возбудить дело после избиения подростка под НовосибирскомБастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушке
#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Драка#Спортсмены#Конфликт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика