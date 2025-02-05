В Новосибирске подрались заслуженные ветераны спорта

Posted 5 февраля, 09:38
Published 5 февраля, 09:38
Modified 5 февраля, 09:40
Updated 5 февраля, 09:40
Участники конфликта обвинили друг друга в физическом насилии: ветераны спорта подрались на глазах у других заслуженных спортсменов.
Как рассказал Евгений Мартемьянычев, который обратился к журналистам и поведал о конфликте, на него набросился Геннадий Баловцев. Последнему якобы не понравились провокационные вопросы от первого. Мартемьянычев зафиксировал побои.
Эту же версию, только наоборот, рассказал и сам Геннадий Баловцев. По его словам, это он стал жертвой конфликта. Мужчина также зафиксировал побои, пишет «Прецедент». Каждый намерен отстаивать свою позицию. Теперь оппонент намерен поспособствовать отчислению из совета ветеранов Евгения Мартемьянычева (он же считает это решение несправедливым). Недавно в новосибирской пивнушке передрались мигранты.