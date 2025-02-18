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Posted 18 февраля, 03:56

Published 18 февраля, 03:56

Modified 18 февраля, 03:58

Updated 18 февраля, 03:58

Сотрудникам вернут деньги

В Новосибирской области расширили список льготников по оплате ЖКХ

18 февраля 2025, 03:56
Фото: 1MI. Сотрудникам вернут деньги
В Новосибирской области список льготников по оплате ЖКХ расширили: данный вопрос обсудили в правительстве.

Теперь сотрудникам музеев, библиотек и клубов, начнут компенсировать 100% оплату за услуги ЖКХ. Речь идет о работниках, которые трудятся в региональных селах и поселках. Об этом рассказала министр труда Елена Бахарева.

В список были внесены корректировки, чтобы он соответствовал Единому квалификационному справочнику профессий. Льготы будут предоставлять после заявления гражданина.

Ранее тариф за капитальный ремонт вырос на 24% в Новосибирской области. Теперь платить придется не 15,52 ₽/м², а 19,29 ₽/м². Это не очень понравилось сибирякам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Льготы#ЖКХ#Тарифы ЖКХ
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