В Новосибирской области расширили список льготников по оплате ЖКХ

Posted 18 февраля, 03:56
Published 18 февраля, 03:56
Modified 18 февраля, 03:58
Updated 18 февраля, 03:58
Теперь сотрудникам музеев, библиотек и клубов, начнут компенсировать 100% оплату за услуги ЖКХ. Речь идет о работниках, которые трудятся в региональных селах и поселках. Об этом рассказала министр труда Елена Бахарева.
В список были внесены корректировки, чтобы он соответствовал Единому квалификационному справочнику профессий. Льготы будут предоставлять после заявления гражданина.
Ранее тариф за капитальный ремонт вырос на 24% в Новосибирской области. Теперь платить придется не 15,52 ₽/м², а 19,29 ₽/м². Это не очень понравилось сибирякам.