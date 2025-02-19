Жителей Новосибирской области поили просроченным молоком

Posted 19 февраля, 05:57
Published 19 февраля, 05:57
Modified 19 февраля, 05:59
Updated 19 февраля, 05:59
Происходило все в Куйбышевском районе. Кооператив, где производилось молоко, неоднократно реализовывал просроченное молоко. Нарушения выявил Роспотребнадзор.
Однако устранять нарушения в добровольном порядке ПТПК отказались. До февраля 2025 года на продукции все также был представлен некорректный срок годности. Тогда вопрос пришлось решать через суд.
Аграриев обязали не допускать нарушений. Также им поручили опубликовать решение суда в СМИ или через другой публичный доступ, после того как постановление вступит в законную силу. Тем временем в одном из известных магазинов торговали просрочкой.