atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 05:57

Published 19 февраля, 05:57

Modified 19 февраля, 05:59

Updated 19 февраля, 05:59

Молоко было кислым

Жителей Новосибирской области поили просроченным молоком

19 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI. Молоко было кислым
В Новосибирской области местных жителей поили кислым молоком, о чем сообщили в суде.

Происходило все в Куйбышевском районе. Кооператив, где производилось молоко, неоднократно реализовывал просроченное молоко. Нарушения выявил Роспотребнадзор.

Однако устранять нарушения в добровольном порядке ПТПК отказались. До февраля 2025 года на продукции все также был представлен некорректный срок годности. Тогда вопрос пришлось решать через суд.

Аграриев обязали не допускать нарушений. Также им поручили опубликовать решение суда в СМИ или через другой публичный доступ, после того как постановление вступит в законную силу. Тем временем в одном из известных магазинов торговали просрочкой.

Бывший чиновник-коррупционер из новосибирской мэрии выходит из колонии досрочно
Узнать подробнее
Читайте также:
Больного туберкулезом силой отправили в больницу под НовосибирскомВ Новосибирске банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставахРезонансное дело новосибирского «лифт-маньяка»: Бастрыкин взял его под контроль
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Продукты#Куйбышев#Куйбышевский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика