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Posted 20 февраля, 01:37

Published 20 февраля, 01:37

Modified 20 февраля, 01:39

Updated 20 февраля, 01:39

Самолет остановили

Анна Терешкова была на борту сломанного самолета в Новосибирске

20 февраля 2025, 01:37
Фото: atas.info. Самолет остановили

В новосибирске самолет не вылетел из-за технической неисправности

Экипаж S7 предотвратил потенциальную аварию в новосибирском аэропорту: Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) экипаж авиалайнера S7 Airlines оперативно отреагировал на внештатную ситуацию. Во время разгона по взлетной полосе рейса Новосибирск — Сочи командир воздушного судна обнаружил аномалию в работе систем и немедленно прекратил взлет.

Пилоты действовали в строгом соответствии с инструкциями: после остановки самолёт был отбуксирован на техническую стоянку, а пассажиры отправлены в терминал. Предварительная диагностика подтвердила наличие неисправности, требующей ремонта. Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку

На борту находились 200 человек, среди которых была Анна Терешкова — директор Новосибирской филармонии. В своём телеграм-канале она описала момент как «осознание хрупкости жизни». По ее словам, командир принял решение за секунды, когда они уже мчались по полосе. Благодаря профессионализму пилота, она и другие родители сейчас живу и находятся вместе с детьми. Авиакомпания временно вывела лайнер из эксплуатации для полной диагностики. Также в Новосибирске задержали прилет 22 самолетов.

Самолет до Новосибирска подал сигнал бедствия — что произошло
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
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