Анна Терешкова была на борту сломанного самолета в Новосибирске

На борту находились 200 человек, среди которых была Анна Терешкова — директор Новосибирской филармонии. В своём телеграм-канале она описала момент как «осознание хрупкости жизни». По ее словам, командир принял решение за секунды, когда они уже мчались по полосе. Благодаря профессионализму пилота, она и другие родители сейчас живу и находятся вместе с детьми. Авиакомпания временно вывела лайнер из эксплуатации для полной диагностики. Также в Новосибирске задержали прилет 22 самолетов.