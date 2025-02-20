Анна Терешкова была на борту сломанного самолета в Новосибирске

Posted 20 февраля, 01:37
Published 20 февраля, 01:37
Modified 20 февраля, 01:39
Updated 20 февраля, 01:39
В аэропорту Толмачево (Новосибирск) экипаж авиалайнера S7 Airlines оперативно отреагировал на внештатную ситуацию. Во время разгона по взлетной полосе рейса Новосибирск — Сочи командир воздушного судна обнаружил аномалию в работе систем и немедленно прекратил взлет.
Пилоты действовали в строгом соответствии с инструкциями: после остановки самолёт был отбуксирован на техническую стоянку, а пассажиры отправлены в терминал. Предварительная диагностика подтвердила наличие неисправности, требующей ремонта. Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку
На борту находились 200 человек, среди которых была Анна Терешкова — директор Новосибирской филармонии. В своём телеграм-канале она описала момент как «осознание хрупкости жизни». По ее словам, командир принял решение за секунды, когда они уже мчались по полосе. Благодаря профессионализму пилота, она и другие родители сейчас живу и находятся вместе с детьми. Авиакомпания временно вывела лайнер из эксплуатации для полной диагностики. Также в Новосибирске задержали прилет 22 самолетов.