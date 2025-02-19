Бывшего новосибирского депутата обвинили в попытке захвата власти в России

Posted 19 февраля, 09:14
Published 19 февраля, 09:14
Modified 19 февраля, 09:16
Updated 19 февраля, 09:16
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, ранее представлявший Новосибирскую область, стал фигурантом уголовных дел по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ). Основанием для обвинений стало создание им в 2022 году в Польше движения «Съезд народных депутатов»**, которое Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией. По данным ФСБ, цель движения — «изменение конституционного строя России через силовой переворот».
Следствие утверждает, что Пономарев* позиционирует СНД** перед западными странами как «новое правительство России в изгнании», активно добиваясь его признания государствами, поддерживающими Украину (формат «Рамштайн»). Для реализации планов экс-депутат, по версии ФСБ, наладил сотрудничество с украинским военизированным подразделением, признанным в РФ террористическим.
С 2022 по 2024 год движение провело семь сессий с участием более 60 делегатов, включая бывших российских парламентариев. В ходе мероприятий были разработаны документы, направленные на смену власти: «Конституция новой России», «О переходном парламенте» и другие. Всего принято свыше 30 антиконституционных актов.
ФСБ заявила, что установила личности всех соратников Пономарева*, скрывающихся за границей, включая иностранных граждан. В отношении них проводятся следственные действия, а в девяти регионах России прошли обыски у предполагаемых участников сети.
«Все причастные лица будут привлечены к ответственности в рамках Уголовного кодекса», — подчеркнули в спецслужбе.
Пономарев*, депутат Госдумы в 2007–2016 годах, известен как единственный, кто проголосовал против присоединения Крыма в 2014 году. После лишения депутатской неприкосновенности в 2015 году он покинул Россию, получив в 2019 году украинское гражданство. С 2022 года находится в международном розыске: заочно арестован за «фейки» о российской армии. Если суд признает его виновным по новым обвинениям, экс-депутату грозит пожизненное заключение. Ранее у бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь.
*Признан в России иностранным агентом и включен в список экстремистов.
**Деятельность организации запрещена на территории РФ.