Бывшего новосибирского депутата обвинили в попытке захвата власти в России

Пономарев*, депутат Госдумы в 2007–2016 годах, известен как единственный, кто проголосовал против присоединения Крыма в 2014 году. После лишения депутатской неприкосновенности в 2015 году он покинул Россию, получив в 2019 году украинское гражданство. С 2022 года находится в международном розыске: заочно арестован за «фейки» о российской армии. Если суд признает его виновным по новым обвинениям, экс-депутату грозит пожизненное заключение. Ранее у бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь.