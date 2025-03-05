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Posted 5 марта, 09:47

Published 5 марта, 09:47

Modified 5 марта, 09:49

Updated 5 марта, 09:49

Ребенка заперли

Бастрыкин взял на контроль дело запертого ребенка-инвалида в новосибирской школе

5 марта 2025, 09:47
Фото: 1MI. Ребенка заперли
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично курирует расследование инцидента в образовательном учреждении Заельцовского района Новосибирска, о чем сообщили в ведомстве.

Речь идёт о случае, когда педагог оставила 11-летнего ученика с ограниченными возможностями здоровья в запертом учебном кабинете. 3 марта 2025 года учительница, ответственная за сопровождение четвероклассника, нарушила инструкции, изолировав ребёнка в помещении.

Мальчик, имеющий инвалидность из-за черепно-мозговой травмы, обучается по индивидуальной программе, но посещает групповые занятия для социализации. Ребёнок, испытав панику, связался с матерью, сообщив о невозможности выйти и рассматривая побег через окно второго этажа. После звонка родительницы директору школьника освободили, но у него зафиксировали гипертонический криз, потребовавший срочной эвакуации домой.

Школьник полностью отказался посещать занятия из-за психологической травмы. При встрече с директором учительница не смогла аргументировать свои действия. Следователи инициировали проверку халатности педагогов. Дело проверит глава СКР Александр Бастрыкин.

Это не первый инцидент с участием данного ребёнка. Недавно уборщица толкнула мальчика, что привело к его госпитализации. После ЧП администрация издала приказ о постоянном сопровождении ученика педагогами. Ранее учительница из Тогучинского района лишилась работы после инцидента с первоклассником.

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