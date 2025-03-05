Бастрыкин взял на контроль дело запертого ребенка-инвалида в новосибирской школе

Posted 5 марта, 09:47
Published 5 марта, 09:47
Modified 5 марта, 09:49
Updated 5 марта, 09:49
Речь идёт о случае, когда педагог оставила 11-летнего ученика с ограниченными возможностями здоровья в запертом учебном кабинете. 3 марта 2025 года учительница, ответственная за сопровождение четвероклассника, нарушила инструкции, изолировав ребёнка в помещении.
Мальчик, имеющий инвалидность из-за черепно-мозговой травмы, обучается по индивидуальной программе, но посещает групповые занятия для социализации. Ребёнок, испытав панику, связался с матерью, сообщив о невозможности выйти и рассматривая побег через окно второго этажа. После звонка родительницы директору школьника освободили, но у него зафиксировали гипертонический криз, потребовавший срочной эвакуации домой.
Школьник полностью отказался посещать занятия из-за психологической травмы. При встрече с директором учительница не смогла аргументировать свои действия. Следователи инициировали проверку халатности педагогов. Дело проверит глава СКР Александр Бастрыкин.
Это не первый инцидент с участием данного ребёнка. Недавно уборщица толкнула мальчика, что привело к его госпитализации. После ЧП администрация издала приказ о постоянном сопровождении ученика педагогами. Ранее учительница из Тогучинского района лишилась работы после инцидента с первоклассником.