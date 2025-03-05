Бастрыкин взял на контроль дело запертого ребенка-инвалида в новосибирской школе

Это не первый инцидент с участием данного ребёнка. Недавно уборщица толкнула мальчика, что привело к его госпитализации. После ЧП администрация издала приказ о постоянном сопровождении ученика педагогами. Ранее учительница из Тогучинского района лишилась работы после инцидента с первоклассником.