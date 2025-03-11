Критика журналистов и митинг: каким был визит Владимира Жириновского в Новосибирск

Posted 11 марта, 04:46
Published 11 марта, 04:46
Modified 11 марта, 04:48
Updated 11 марта, 04:48
Региональное отделение ЛДПР рассекретило архивные кадры с участием Владимира Жириновского, сделанные во время его поездок в Новосибирск. Фотографии, ранее не доступные широкой публике, раскрывают детали визитов политика в сибирскую столицу.
В разгар парламентской кампании лидер либерал-демократов прибыл на станцию «Мошково» в составе агитационного состава «Москва — Владивосток». Кадры запечатлели встречу с традиционным караваем, однако, по воспоминаниям очевидцев, настроение политика было далеко от праздничного.
— Он обрушился на журналистов, назвав их профессию «грязной», — делится Ольга Орлова, освещавшая событие для Сиб.фм. — Утверждал, что если чиновников сажают за преступления, то репортёры, распространяющие ложь, заслуживают того же.
На другом снимке — Жириновский во время выступления на митинге ЛДПР в Новосибирске. За его спиной видны транспаранты с резким лозунгом «Руки прочь!», адресованным, вероятно, политическим оппонентам. Это был один из десятков митингов в рамках предвыборного марафона.
Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после осложнений, вызванных COVID-19. Несмотря на семь полученных прививок, организм политика не справился с инфекцией. Сегодня фракцию ЛДПР возглавляет Леонид Слуцкий, продолжая традиции, заданные основателем партии. Ранее в Новосибирске продавали автограф Анатолия Собчака за 100 тысяч рублей.