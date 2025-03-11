Критика журналистов и митинг: каким был визит Владимира Жириновского в Новосибирск

На другом снимке — Жириновский во время выступления на митинге ЛДПР в Новосибирске. За его спиной видны транспаранты с резким лозунгом «Руки прочь!», адресованным, вероятно, политическим оппонентам. Это был один из десятков митингов в рамках предвыборного марафона.