Абитуриентам из регионов могут запретить поступать в столичные университеты

Для проработки вопроса Матвиенко поручила сенатору Лилии Гумеровой провести детальный анализ ситуации. Ранее Совфед уже обращал внимание Минобрнауки на дисбаланс, но ведомство регулирует лишь бюджетные места. Глава министерства Валерий Фальков в феврале 2025 года предлагал расширить его полномочия, включив контроль над платным набором для его синхронизации с государственными нуждами на кадры. Эксперты спорят: одни видят в инициативе защиту региональных рынков труда, другие — риск ограничения образовательных возможностей для молодежи из провинции. Ранее в новосибирской школе двое подростков надругались над девочкой.