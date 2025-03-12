Абитуриентам из регионов могут запретить поступать в столичные университеты

Posted 12 марта, 09:21
Published 12 марта, 09:21
Modified 12 марта, 22:09
Updated 12 марта, 22:09
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой ввести квоты для выпускников из регионов при поступлении в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По её мнению, неконтролируемый поток абитуриентов в эти города приводит к переизбытку выпускников, чьи специальности не востребованы на рынке труда.
Матвиенко отметила, что столичные университеты, особенно на платных отделениях, активно набирают иногородних студентов. Однако многие из них, окончив обучение, сталкиваются с невозможностью трудоустройства по профилю, превращая амбиции в «череду разочарований». Спикер предложила формировать количество мест в вузах, ориентируясь на реальные запросы экономики в конкретных профессиях.
Для проработки вопроса Матвиенко поручила сенатору Лилии Гумеровой провести детальный анализ ситуации. Ранее Совфед уже обращал внимание Минобрнауки на дисбаланс, но ведомство регулирует лишь бюджетные места. Глава министерства Валерий Фальков в феврале 2025 года предлагал расширить его полномочия, включив контроль над платным набором для его синхронизации с государственными нуждами на кадры. Эксперты спорят: одни видят в инициативе защиту региональных рынков труда, другие — риск ограничения образовательных возможностей для молодежи из провинции. Ранее в новосибирской школе двое подростков надругались над девочкой.