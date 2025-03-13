В Новосибирской области сотрудников администрации незаконно лишили премии

Posted 13 марта, 01:49
Published 13 марта, 01:49
Modified 13 марта, 01:51
Updated 13 марта, 01:51
Произошло все в Колыванском районе. Зама главы Жанну Румынскую обвинили в превышении полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Преступление раскрыли после проверки прокуроров, благодаря следователям, сотрудникам УФСБ и МВД.
Предполагается, что с 2020 по 2024 год сотрудники, работающие в администрации, передали подозреваемой свои премии. Сделали они это по требованию чиновницы. В деле фигурирует сумма в 488 тыс. руб. Расследование продолжается.
Ранее бывшего главу Института физики наказали за допуск чужих к гостайне. Ему назначили несколько лет условно и многотысячный штраф.