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Posted 13 марта, 01:49

Published 13 марта, 01:49

Modified 13 марта, 01:51

Updated 13 марта, 01:51

Премии забирали

В Новосибирской области сотрудников администрации незаконно лишили премии

13 марта 2025, 01:49
Фото: 1MI. Премии забирали
В Новосибирской области было возбуждено дело в отношении замглавы одного из районов: детали назвала прокуратура.

Произошло все в Колыванском районе. Зама главы Жанну Румынскую обвинили в превышении полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Преступление раскрыли после проверки прокуроров, благодаря следователям, сотрудникам УФСБ и МВД.

Предполагается, что с 2020 по 2024 год сотрудники, работающие в администрации, передали подозреваемой свои премии. Сделали они это по требованию чиновницы. В деле фигурирует сумма в 488 тыс. руб. Расследование продолжается.

Ранее бывшего главу Института физики наказали за допуск чужих к гостайне. Ему назначили несколько лет условно и многотысячный штраф.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Администрация#Обвинение#Премия
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