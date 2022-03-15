Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске. Такое заявление сделал глава Агентства инвестиционного развития по региону Александр Зырянов в беседе с ТАСС.
Площадка под строительство завода Nestle в новом промышленно-логистическом парке в Новосибирской области может перейти к российским инвесторам, если заявившая о прекращении инвестиций компания откажется от строительства.
«По большому счету у меня неопределенность только с Nestle - может, они еще притормозят, потому что не успели вложиться ни во что. Но мы туда инфраструктуру протянем в любом случае за свой счет, и я честно скажу - у меня эта площадка уйдет за полгода точно», — поделился Александр Зырянов.
Ранее компания Nestle планировала построить фабрику по изготовлению кошачьего и собачьего корма. Ее оценочная стоимость достигала 10 миллиардов рублей. Построить завод хотели между Бердском и Искитимом. Однако в связи с проведением спецоперации на Украине, Nestle заявила об остановке всех инвестиций на территории России. По словам Александра Зырянова, если компания откажется строить участок, все равно он будет востребован отечественными компаниями.