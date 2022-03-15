Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске

«По большому счету у меня неопределенность только с Nestle - может, они еще притормозят, потому что не успели вложиться ни во что. Но мы туда инфраструктуру протянем в любом случае за свой счет, и я честно скажу - у меня эта площадка уйдет за полгода точно», — поделился Александр Зырянов.