Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске

Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске
Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске
Сегодня, 10:57БизнесФото: 2ГИС
Компания Nestle хотела построить фабрику по изготовлению корма для животных.

Инвесторы из РФ могут получить площадку под завод Nestle в Новосибирске. Такое заявление сделал глава Агентства инвестиционного развития по региону Александр Зырянов в беседе с ТАСС.

Площадка под строительство завода Nestle в новом промышленно-логистическом парке в Новосибирской области может перейти к российским инвесторам, если заявившая о прекращении инвестиций компания откажется от строительства.

«По большому счету у меня неопределенность только с Nestle - может, они еще притормозят, потому что не успели вложиться ни во что. Но мы туда инфраструктуру протянем в любом случае за свой счет, и я честно скажу - у меня эта площадка уйдет за полгода точно», — поделился Александр Зырянов.

Ранее компания Nestle планировала построить фабрику по изготовлению кошачьего и собачьего корма. Ее оценочная стоимость достигала 10 миллиардов рублей. Построить завод хотели между Бердском и Искитимом. Однако в связи с проведением спецоперации на Украине, Nestle заявила об остановке всех инвестиций на территории России. По словам Александра Зырянова, если компания откажется строить участок, все равно он будет востребован отечественными компаниями.

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