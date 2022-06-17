Эксперты рассказали о качестве вин в России и проблемах производства

«В Сибири и на Дальнем Востоке винный туризм скорее мёртв, чем жив», - так характеризуют эксперты винный бизнес в Новосибирской области. Какие еще существуют проблемы при выпуске "игристого" и почему вино в России такое плохое - в материале Atas.info.

В России покупатели стали чаще покупать вино, заменяя им водку. Только в 2021 году спрос на крепкий алкогольный напиток снизился на 1%, при этом игристых продали на 10% больше, - такие данные представил Минпромторг. Несмотря на увеличение спроса, в региональных производствах не все так гладко. Виноделы не могут удовлетворить все потребности покупателей – именно поэтому на прилавках в магазине вы можете увидеть в основном полусладкое видно низкого ценового сегмента. Эксперты разобрались более подробно и выяснили, что хорошую винную корзину можно собрать во многих городах России, особенно на юге, где есть все условия для хорошего урожая, сообщают «Новые Известия». Дорогие и качественные вина для рентабельности должны продаваться от 700 рублей, однако на российском рынке цены варьируются от 200-500 рублей. Автор Телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников считает, что невысокая цена отечественных вин не является показателем низкого качества. Российские вина, которые стоят недорого, могут соответствовать и импортным винам дороже. По словам представителей АПФ «Фанагория» из Краснодарского края интересные вина в России производят небольшие винодельни, а чтобы попасть в торговые сети нужны объёмы и доступные цены, потому что чаще всего покупатели берут продукцию из-за привлекательных ценников. Большинство виноделов и рады увеличить объёмы производства с снижением цены, но не могут этого сделать. Выясняется, что производителям просто не хватает сырья и оперативно эту проблему не решить. Эксперт Алексей Синельников отмечает, что государство оказывает виноградарству большую поддержку, однако выглядит это как «медвежья услуга». Проблема в том, что финансируется закупка только отечественных саженцев, а приживаемость у них не лучшая (около 30%, а у европейских – 95%). Выходит, что некоторые сорта наших дешёвых саженцев малопригодны. Так что господдержка иногда играет против развития виноделия. Проблемы северного виноделия: глава «Kulakovo» Алексей Кулаков уверен, что проблема северного виноделия заключается вовсе не в морозах. Морозостойкие сорта винограда даже не требуют укрытия. «Виноделие есть там, где растёт виноград: и в Архангельске, и в Новосибирске. Но с точки зрения законов коммерческая деятельность малых предприятий является тупиковой из-за закона «О виноградарстве и виноделии» от 2019 года. Малый бизнес в рамках правового поля в этой сфере практически невозможен, а для полноценного производства требуются большие инвестиции. Винодельческие предприятия образуются на юге, потому что там большой поток людей». Обстановка с винным туризмом: в средней полосе, в Сибири и на Дальнем Востоке винный туризм скорее мёртв, чем жив. А при поездке на юг, предупреждает Алексей Синельников, приём гостей на винодельнях сильно зависит от сезона. Проблемы развития у отечественных виноделов все-таки есть. Сейчас потребление превосходит нынешние возможности заводов в три раза. В магазинах берут дешёвое отечественное вино, потому что разнообразия из дорогих особо и нет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter