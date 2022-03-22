Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА. Российская сеть стала наравне со швейцарской компанией.
Торжественное открытие было еще вчера, 21 февраля. Чаще всего в народе Hoff называют «русской ИКЕА». Здание располагается на пересечении улиц Мира и Советского шоссе. Раньше на этом месте стоял оловокомбинат. Напротив, с другой стороны дороги, расположен большой торговый центр «Мега» и «ИКЕА».
Новый гипермаркет начали строить в 2021 году и закончили строительство в конце этого же года. На прилагаемой территории имеется открытая парковка, которая вмещает 200 парковочных мест. Торговая сеть имеет два этажа: на первом продают товары для дома, а на втором мебель. Однако площадь Hoff не такая огромная, как у международной компании.
Ценовая категория в магазине не отличается от других аналогичных магазинов. Преимуществом Hoff является возможность купить все в одном месте. Однако, как отмечают посетители, гипермаркет не сможет заменить ИКЕА. На первое время, скорее, это просто аналог.