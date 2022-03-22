Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА

Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА
Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА
Сегодня, 04:16БизнесФото: 2ГИС
Российская сеть стала наравне со швейцарской компанией.

Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА. Российская сеть стала наравне со швейцарской компанией.

Торжественное открытие было еще вчера, 21 февраля. Чаще всего в народе Hoff называют «русской ИКЕА». Здание располагается на пересечении улиц Мира и Советского шоссе. Раньше на этом месте стоял оловокомбинат. Напротив, с другой стороны дороги, расположен большой торговый центр «Мега» и «ИКЕА».

Новый гипермаркет начали строить в 2021 году и закончили строительство в конце этого же года. На прилагаемой территории имеется открытая парковка, которая вмещает 200 парковочных мест. Торговая сеть имеет два этажа: на первом продают товары для дома, а на втором мебель. Однако площадь Hoff не такая огромная, как у международной компании.

Ценовая категория в магазине не отличается от других аналогичных магазинов. Преимуществом Hoff является возможность купить все в одном месте. Однако, как отмечают посетители, гипермаркет не сможет заменить ИКЕА. На первое время, скорее, это просто аналог.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы