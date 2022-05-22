Ферму с шампиньонами продают в Новосибирске за 1,5 млн – там растут 5 тонн грибов

Площадь предприятия – 500 кв. метров. Там имеются все условия для выращивания грибов. Владелец фермы готов новому руководителю помочь вникать в дела, передать все контакты, иными словами – помочь первое время в производстве.
Хозяин предприятия уверяет, что новый собственник получит готовый бизнес с налаженными каналами сбыта, так как ферма работает в роли оптового поставщика. В месяц там можно вырастить пять тонн грибов.
Для содержания фермы необходимо платить 50 тысяч рублей за аренду ежемесячно, а также 40 тысяч рублей на зарплату работникам, рассказывает BFM-Новосибирск.