Ферму с шампиньонами продают в Новосибирске за 1,5 млн – там растут 5 тонн грибов

Ферму с шампиньонами продают в Новосибирске за 1,5 млн – там растут 5 тонн грибов
Ферму с шампиньонами продают в Новосибирске за 1,5 млн – там растут 5 тонн грибов
Сегодня, 10:42БизнесФото: pixabay.com

В Новосибирске продают шампиньоновую ферму за 1,5 млн рублей

В Новосибирске продают ферму для выращивания шампиньонов за 1 500 000 рублей.

Площадь предприятия – 500 кв. метров. Там имеются все условия для выращивания грибов. Владелец фермы готов новому руководителю помочь вникать в дела, передать все контакты, иными словами – помочь первое время в производстве.

Хозяин предприятия уверяет, что новый собственник получит готовый бизнес с налаженными каналами сбыта, так как ферма работает в роли оптового поставщика. В месяц там можно вырастить пять тонн грибов.

Для содержания фермы необходимо платить 50 тысяч рублей за аренду ежемесячно, а также 40 тысяч рублей на зарплату работникам, рассказывает BFM-Новосибирск.

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