Новосибирской студии дали на разработку видеоигры о войне с Польшей 260 млн рублей

В основе сюжета игры война с польскими войсками, которую развернет князь Юрий Милославский с Мининым и Пожарским. Ей выход запланирован на 2024 год.
СМИ сообщает, что разработка RPG может достичь стоимости в полмиллиона рублей. Но и выделенных средств студии хватит, как признались они сами.
Отметим, Cyberia Limited открыта в Новосибирске с осени 2015 года. В основном разработчики выпускали мобилки.
Ранее сотрудник епархии в Новосибирске предложил запретить игру The Sims 4 из-за пропаганды ЛГБТ. С его слов, в новом дополнении можно связывать узами брака персонажей одного пола, что не допустимо в России.
Он отметил, что во многих странах эта игра полностью запрещена. В России на неё должны ставить рейтинг «+18».