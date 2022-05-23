Новосибирской студии дали на разработку видеоигры о войне с Польшей 260 млн рублей

Новосибирской студии дали на разработку видеоигры о Смуте 260 млн рублей

Игровая студия Cyberia Limited из Новосибирска получила грант в размере 26 млн рублей на создание RPG (ролевая игра) о Смутном времени. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на АНО «Институт развития интернета».

В основе сюжета игры война с польскими войсками, которую развернет князь Юрий Милославский с Мининым и Пожарским. Ей выход запланирован на 2024 год. СМИ сообщает, что разработка RPG может достичь стоимости в полмиллиона рублей. Но и выделенных средств студии хватит, как признались они сами. Отметим, Cyberia Limited открыта в Новосибирске с осени 2015 года. В основном разработчики выпускали мобилки. Ранее сотрудник епархии в Новосибирске предложил запретить игру The Sims 4 из-за пропаганды ЛГБТ. С его слов, в новом дополнении можно связывать узами брака персонажей одного пола, что не допустимо в России. Он отметил, что во многих странах эта игра полностью запрещена. В России на неё должны ставить рейтинг «+18».

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