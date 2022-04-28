Крупнейший щебеночный завод в Новосибирской области ушёл в простой

Крупнейший щебеночный завод в Новосибирской области ушёл в простой
Крупнейший щебеночный завод в Новосибирской области ушёл в простой
Сегодня, 09:16БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Предприятие остановило свою деятельность из-за отсутствия денег, требуя от сотрудников заявления на увольнение. Однако часть работников требует официального сокращения в соответствии с трудовым кодексом.

В Новосибирской области крупный щебеночный завод несколько месяцев находится в простое. Часть сотрудников уже уволилась с предприятия по собственному желанию, а другие требуют соблюдения трудового кодекса.

В Тогучинском районе под Новосибирском с февраля в простое находится Камнереченский щебеночный завод. Он является филиалом «Первой нерудной компании». По словам сотрудников предприятия, уже в январе 2022 года на заводе трудились лишь 200 человек – раньше количество работников достигало 500. Коллектив утверждает, что с 1 февраля их перевели на 2/3 от средней зарплаты и отправили на месяц домой. После этого вынужденный простой продлили до 31 марта.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Рабочие говорят, что для работы сейчас отсутствует горная масса, а выработка щебня приостановлена из-за долгов по взрывным работам. Руководство требует от сотрудников написать заявление на увольнение, обещая выплатить два оклада. Большинство согласились с данной схемой и уволились.

Другие же пытаются добиться официального сокращения, с выплатой зарплаты за два месяца и соответствующих документов о статусе сокращенного. Сотрудники рассказывают, что работы в поселке мало, а такая справка позволит получить право на отсрочку по ипотеке. Работники уже обратились с жалобой к местным властям, прокуратуре и трудовой инспекции.

Однако сам директор предприятия Дмитрий Агрызков заявил HГC, что руководство никого не заставляет подписывать документы, а само предприятие никто не банкротит. Директор добавил, что если сотрудники откажутся написать заявление на увольнение, то к этому подключится юридическая служба и сделает свою работу в рамках трудового законодательства.

Также руководитель завода подытожил, что предприятие ищет дополнительные резервы для модернизации и запуска производства. Сейчас работа остановлена из-за убытков, а когда появится финансовая возможность, всех бывших сотрудников планируется вернуть. Сама компания не готова полностью закрывать производство и хочет сохранить специалистов и предприятие.

Для справки:

Камнереченский завод является филиалом холдинга «ПНК». Им владеет сын бывшего генпрокурора России, а также «РЖД». Известно, что в крупный холдинг входят 18 щебеночных заводов по всей России.

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