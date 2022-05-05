Фонтаны в Новосибирске запустят в пятницу 6 мая 2022

В середине лета на самых значимых фонтанах города будет смонтирована подсветка. Работу планируют завершить во второй половине августа, чтобы люди смогли увидеть ее результат. «По регламенту фонтаны работают до 21-22 часов, а в начале лета в это время еще светло», - сказал Валерий Науменко.