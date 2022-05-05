Фонтаны в Новосибирске запустят в пятницу 6 мая 2022

Фонтаны в Новосибирске запустят в пятницу 6 мая 2022
Фонтаны в Новосибирске запустят в пятницу 6 мая 2022
Сегодня, 12:13ГородФото: Павел МирошниковЗначимые фонтаны Новосибирска получат подсветку к концу лета 2022
О запуске новосибирских фонтанов объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Торжественный запуск состоится завтра, 6 мая в 21.00. Лето в городе начинается с одновременного запуска фонтанов, считает мэр.

О перспективах сезона фонтанов в 2022 году доложил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко мэру Новосибирска Анатолию Локтю на часе прессы 5 мая 2022.

Мэр объявил, что одновременный запуск фонтанов в Новосибирске произойдет в пятницу 6 мая в 21.00.

Валерий Науменко сообщил, что запуск фонтанов снова произойдет в докоронавирусном формате: два предыдущих года торжественного открытия фонтанов не происходило, потому что нельзя было допускать большого скопления людей. Теперь новосибирцы смогут «отдыхать в тени прохладных струй» фонтанов, сообщил Валерий Науменко.

В середине лета на самых значимых фонтанах города будет смонтирована подсветка. Работу планируют завершить во второй половине августа, чтобы люди смогли увидеть ее результат. «По регламенту фонтаны работают до 21-22 часов, а в начале лета в это время еще светло», - сказал Валерий Науменко.

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