Фонтаны в Новосибирске запустят в пятницу 6 мая 2022

О перспективах сезона фонтанов в 2022 году доложил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко мэру Новосибирска Анатолию Локтю на часе прессы 5 мая 2022.
Мэр объявил, что одновременный запуск фонтанов в Новосибирске произойдет в пятницу 6 мая в 21.00.
Валерий Науменко сообщил, что запуск фонтанов снова произойдет в докоронавирусном формате: два предыдущих года торжественного открытия фонтанов не происходило, потому что нельзя было допускать большого скопления людей. Теперь новосибирцы смогут «отдыхать в тени прохладных струй» фонтанов, сообщил Валерий Науменко.
В середине лета на самых значимых фонтанах города будет смонтирована подсветка. Работу планируют завершить во второй половине августа, чтобы люди смогли увидеть ее результат. «По регламенту фонтаны работают до 21-22 часов, а в начале лета в это время еще светло», - сказал Валерий Науменко.