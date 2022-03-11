Новосибирцы стоят в пробке на площади Труда из-за сломавшегося светофора

Новосибирцы стоят в пробке на площади Труда из-за сломавшегося светофора
Новосибирцы стоят в пробке на площади Труда из-за сломавшегося светофора
Сегодня, 06:38ГородФото: АСТ-54
Сервис 2ГИС окрасил кольцо и улица в темно-красный цвет.

Новосибирские автомобилисты встали в пробку на площади Труда из-за сбоя в работе светофора.

11 марта утром дорожная обстановка на кольце осложнилась из-за неработающего светофора. Автомобилисты сообщают, что все цвета загорелись одновременно, пишет НГС.

Движение затруднено по трем улицам – Ватутина, Станиславского и Станционной. Водители теряют час, чтобы преодолеть проблемный участок. Некоторые пытаются объехать пробку по трамвайным путям, но застревают.

Официального сообщения от городских служб по работе светофорных объектов не поступало.

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