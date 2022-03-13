Подземный переход построили в Новосибирске между Кировским и Ленинским районом

Подземный переход построили в Новосибирске между Кировским и Ленинским районом
Подземный переход построили в Новосибирске между Кировским и Ленинским районом
Сегодня, 05:40ГородФото: соцсети Анны Терешковой
В данный момент дата открытия неизвестна, однако многие предполагают, что подземку откроют уже в текущем году.

В Новосибирске появился новый подземный переход, который соединил сразу два района: Кировский и Ленинский. Об этом заявила вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в Инстаграм.

Вице-мэр уточнила, что переход располагается сразу к строящейся новой станции метро «Спортивная». Женщина поделилась, что новосибирские власти планируют оформить в переходе арт-объект, который позднее станет местной достопримечательностью.

Известно, что уже продуманная концепция будет похожа с концепцией «театрального» перехода, ведущего к театру «Красный факел» на проспекте Димитрова. О дате открытия подземки пока неизвестно. Можно лишь предположить, что его откроют перед запуском новой станции метро на левом берегу. Ее достроят уже в 2022 году, как и Ледовую арену.

Многие новосибирцы оценили данную новость. В комментариях под опубликованным постом Анны Терешковой пишут, что довольны данной постройкой:

"Побольше таких проектов. Только не останавливаться.Это хорошее дело для народа для города", отмечает комментатор.

"Это будет самая красивая станция...", - отметила женщина.

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