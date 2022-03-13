Семь аварийных многоквартирных домов в Новосибирске снесут до 2032 года

Семь аварийных многоквартирных домов в Новосибирске снесут до 2032 года
Семь аварийных многоквартирных домов в Новосибирске снесут до 2032 года
Сегодня, 05:56ГородФото: pixabay.com
Перечень аварийных домов опубликовали на сайте мэрии города.

Семь аварийных многоквартирных домов в Новосибирске снесут до 2032 года. Такое заявление сделала городская мэрия. Решение принял Анатолий Локоть.

На сайте мэрии появился перечень домов, подлежащих сносу из-за их аварийности. В список попали семь многоквартирных помещений. Они располагаются по адресам: улица Стрелочная дома №6а и №10а, улица Складная дом №3, улица Героев Революции дом №105а, улица Гоголя дом №234, улица Зональная дом №5, Бердское шоссе здание №30.

Заниматься расселением жильцов будет департамент строительства и архитектуры мэрии. Он же будет нести ответственность за демонтажные работы зданий. Полностью закончить процедуру по расселению и сносу аварийных домов должны до 2032 года.

Напомним, ранее мэрия заявила, что планирует снести заброшенный дом культуры имени Клары Цеткин. Историческое помещение построили в 1933 году.

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