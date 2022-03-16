Новый памятник Ленину установят в рамках благоустройства сквера Новосибирска

Новый памятник Ленину установят в рамках благоустройства сквера Новосибирска
Новый памятник Ленину установят в рамках благоустройства сквера Новосибирска
Сегодня, 04:53ГородФото: «Зеленый Новосибирск»
Проект благоустройства предложили обсудить горожанам.

Мэрия Новосибирска установит памятник Ленину в обновленном Гвардейском сквере Калининского района в Пашино. Дизайн-проект благоустройства зеленого пространство показали общественности накануне.

По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики, во время работы над проектом были учтены пожелания горожан. В частности, в сквере увеличат число тропинок, появится сеть пешеходных дорожек, которая будет связывать зеленую зону с жилыми кварталами. Покрытие старых тропинок заменят на брусчатку. Также установят 23 скамейки и столько же урн.

Система освещение тоже будет модернизирована. На территории установят 42 новых фонаря. Планируется увеличить количество зеленых насаждений, а старые подвергнуть формовочной обрезке. Мэрия будет использовать вяз гладкий, яблоню ягодную, сирень, черемуху, дуб, березы и хвойные деревья.

От старого памятника Владимиру Ленину избавятся, на его месте появится новая скульптура вождю пролетариата.

Обсуждение проекта проходит на портале «Зеленый Новосибирск».

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