Новый памятник Ленину установят в рамках благоустройства сквера Новосибирска

Мэрия Новосибирска установит памятник Ленину в обновленном Гвардейском сквере Калининского района в Пашино. Дизайн-проект благоустройства зеленого пространство показали общественности накануне.
По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики, во время работы над проектом были учтены пожелания горожан. В частности, в сквере увеличат число тропинок, появится сеть пешеходных дорожек, которая будет связывать зеленую зону с жилыми кварталами. Покрытие старых тропинок заменят на брусчатку. Также установят 23 скамейки и столько же урн.
Система освещение тоже будет модернизирована. На территории установят 42 новых фонаря. Планируется увеличить количество зеленых насаждений, а старые подвергнуть формовочной обрезке. Мэрия будет использовать вяз гладкий, яблоню ягодную, сирень, черемуху, дуб, березы и хвойные деревья.
От старого памятника Владимиру Ленину избавятся, на его месте появится новая скульптура вождю пролетариата.
Обсуждение проекта проходит на портале «Зеленый Новосибирск».