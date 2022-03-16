Новый памятник Ленину установят в рамках благоустройства сквера Новосибирска

По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики, во время работы над проектом были учтены пожелания горожан. В частности, в сквере увеличат число тропинок, появится сеть пешеходных дорожек, которая будет связывать зеленую зону с жилыми кварталами. Покрытие старых тропинок заменят на брусчатку. Также установят 23 скамейки и столько же урн.