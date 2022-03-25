Дело бывшего замминистра транспорта Ставицкого дошло до суда в Новосибирске

Дело бывшего замминистра транспорта Ставицкого дошло до суда в Новосибирске
Дело бывшего замминистра транспорта Ставицкого дошло до суда в Новосибирске
Сегодня, 06:51КриминалФото: nso.ru
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный суд Новосибирска.

В Новосибирске суд рассмотрит дело бывшего замминистра транспорта Сергея Ставицкого. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и направило уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, экс-заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства регионального правительства Сергея Ставицкого обвинили в крупной растрате. Помимо этого, Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего главы Территориального управления автодорог Михаила Чуманова.

По версии следствия, в 2019 году Ставицкий и Чуманов похитили бюджетные средства в особо крупном размере, при этом заключив фиктивные договоры аренды автомобиля, который фактически принадлежал замминистру.

Также Чуманов обвиняется в получении взятки на сумму свыше миллиона рублей. Начальник лоббировал интересы некоторых стройкомпаний. Уголовное дело Ставицкого рассмотрит Железнодорожный суд Новосибирска.

Ранее бывшего замминистра транспорта Ставицкого отпустили под домашний арест. Решение приняли до 19 марта 2022 года, то есть на 23 суток.

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