Театр Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре – появилось опровержение

Новость о том, что новый драмтеатр откроет свои двери зрителям через месяц появилась в местных СМИ в четверг, 4 августа. Также говорилось, что 2 сентября в обновленном здании покажут спектакль и на него уже покупают билеты. Однако эта информация не подтвердилась.
«Мы ожидаем передачу здания не раньше ноября. Сейчас и в начале осени мы будем работать в старом здании. Переезд ожидается в этом сезоне, но точная дата открытия пока не известна. Об этом мы объявим дополнительно», - уточнили в театре Atas.info.
В своих соцсетях вице-мэр Анна Терешкова написала, что здание готово на 99%. Но это не означало, что его откроют для сибиряков уже в ближайшее время.