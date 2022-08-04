Театр Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре – появилось опровержение

Театр Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре – появилось опровержение
Театр Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре – появилось опровержение
Сегодня, 14:38КультураФото: 2ГИС

Открытие театра Афанасьева в Новосибирске в сентябре опровергли

Здание реконструированного театра Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре 2022 года. Эту информацию подтвердили Atas.info сотрудники учреждения.

Новость о том, что новый драмтеатр откроет свои двери зрителям через месяц появилась в местных СМИ в четверг, 4 августа. Также говорилось, что 2 сентября в обновленном здании покажут спектакль и на него уже покупают билеты. Однако эта информация не подтвердилась.

«Мы ожидаем передачу здания не раньше ноября. Сейчас и в начале осени мы будем работать в старом здании. Переезд ожидается в этом сезоне, но точная дата открытия пока не известна. Об этом мы объявим дополнительно», - уточнили в театре Atas.info.

В своих соцсетях вице-мэр Анна Терешкова написала, что здание готово на 99%. Но это не означало, что его откроют для сибиряков уже в ближайшее время.

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