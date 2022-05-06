Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название

Новосибирский музыкальный театр проводит конкурс на новое название. Как рассказали на официальном сайте культурного учреждения, коллектив придумывает новое и звучное имя.
Предложить свое название можно до 4 июня 2022 года. Это не первый конкурс, когда Новосибирский музыкальный театр объявляет поиск своего узнаваемого названия. В 2017 году уже был объявлен подобный конкурс, однако имя театру выбрать так и не удалось.
Напомним, Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел». Также сам режиссер опубликовал на своей странице прощальный пост, где поделился архивными фотографиями. Кулябин подписал запись: «Навсегда. Мой».