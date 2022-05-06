Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название

Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название
Музыкальный театр в Новосибирске объявил конкурс на новое название
Сегодня, 13:30КультураФото: 2ГИС
Вот уже 5 лет музыкальный театр в поисках своего названия. Учреждение хочет выбрать узнаваемое и выделяющее имя, однако до сих пор все попытки были безуспешны. В мае 2022 года театр вновь объявил конкурс на поиск «своего имени».

Новосибирский музыкальный театр проводит конкурс на новое название. Как рассказали на официальном сайте культурного учреждения, коллектив придумывает новое и звучное имя.

Предложить свое название можно до 4 июня 2022 года. Это не первый конкурс, когда Новосибирский музыкальный театр объявляет поиск своего узнаваемого названия. В 2017 году уже был объявлен подобный конкурс, однако имя театру выбрать так и не удалось.

Напомним, Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел». Также сам режиссер опубликовал на своей странице прощальный пост, где поделился архивными фотографиями. Кулябин подписал запись: «Навсегда. Мой».

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