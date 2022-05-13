«Сибирский огонь-2022» состоится на озере под Новосибирском 12 июня

«Сибирский огонь-2022» состоится на озере под Новосибирском 12 июня
«Сибирский огонь-2022» состоится на озере под Новосибирском 12 июня
Сегодня, 12:45КультураФото: Федор Ушаков / с сайта "Сибирский огонь"
Фестиваль «Сибирский огонь» в 2022 году проведут в Новосибирском районе возле озера Малиновское 12 июня. Организаторы перебросили площадку для удобства горожан и гостей региона.

Точным местом проведения XX Фестиваля «Сибирский огонь» станет берег озера, расположенного недалеко от наукограда Кольцово. Участники и зрители смогут комфортно доехать на электричке или автомобиле до остановки «Геодезическая».

Фото:Федор Ушаков

«В этом году мы переехали из Колывани. Готовим обширную программу возле уютного озера, которую озвучим позже. Тематикой фестиваля будут 85-летие Новосибирской области и 350-летний юбилей Петра I. Лозунг - «Виват Сибирь!»», - рассказали Atas.info организаторы «Сибирского огня».

В пятницу, 13 мая, в Новосибирске стартовал прием заявок на участие в традиционном масштабном проекте. Записаться также на площадку могут ремесленники и фермеры, которым выделят место для торговли сувенирами и продуктами.

Фото:Федор Ушаков

«Сибирский огонь» - это военно-исторический фестиваль, который проводят в Новосибирской области ежегодно. Десятки людей преображаются в героев средневековья – рыцарей, княгинь, царей, крестьян. На лесной площадке устраивают бои на мечах, тренируются в стрельбе из лука, поют песни и пляшут у костра. В 2021 году мероприятие прошло в закрытом формате, а в 2020 его вовсе отменили из-за коронавируса.

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