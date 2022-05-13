«Сибирский огонь-2022» состоится на озере под Новосибирском 12 июня

Точным местом проведения XX Фестиваля «Сибирский огонь» станет берег озера, расположенного недалеко от наукограда Кольцово. Участники и зрители смогут комфортно доехать на электричке или автомобиле до остановки «Геодезическая».
«В этом году мы переехали из Колывани. Готовим обширную программу возле уютного озера, которую озвучим позже. Тематикой фестиваля будут 85-летие Новосибирской области и 350-летний юбилей Петра I. Лозунг - «Виват Сибирь!»», - рассказали Atas.info организаторы «Сибирского огня».
В пятницу, 13 мая, в Новосибирске стартовал прием заявок на участие в традиционном масштабном проекте. Записаться также на площадку могут ремесленники и фермеры, которым выделят место для торговли сувенирами и продуктами.
«Сибирский огонь» - это военно-исторический фестиваль, который проводят в Новосибирской области ежегодно. Десятки людей преображаются в героев средневековья – рыцарей, княгинь, царей, крестьян. На лесной площадке устраивают бои на мечах, тренируются в стрельбе из лука, поют песни и пляшут у костра. В 2021 году мероприятие прошло в закрытом формате, а в 2020 его вовсе отменили из-за коронавируса.