«Сибирский огонь-2022» состоится на озере под Новосибирском 12 июня

«Сибирский огонь» - это военно-исторический фестиваль, который проводят в Новосибирской области ежегодно. Десятки людей преображаются в героев средневековья – рыцарей, княгинь, царей, крестьян. На лесной площадке устраивают бои на мечах, тренируются в стрельбе из лука, поют песни и пляшут у костра. В 2021 году мероприятие прошло в закрытом формате, а в 2020 его вовсе отменили из-за коронавируса.