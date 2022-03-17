Уволили руководителя новосибирского «Первого театра» Юлию Чурилову

О причинах увольнения экс-руководителя неизвестно. В СМИ предполагают, что это связано с тем, что Чурилова активно критиковала в Телеграм-каналах события в стране. Помимо этого, директор хотела поставить в театре спектакль «Юдифь» на украинском языке, чем возмутила общественность. Сам показ должен был состояться в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три», однако, позже стало известно, что его перенесли, передает НГС.