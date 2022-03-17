Уволили руководителя новосибирского «Первого театра» Юлию Чурилову

Уволили руководителя новосибирского «Первого театра» Юлию Чурилову
Уволили руководителя новосибирского «Первого театра» Юлию Чурилову
Сегодня, 06:15КультураФото: "Первый театр" ВКонтакте
Официально свою должность экс-директор покинула сегодня, 17 марта.

Уволили руководителя новосибирского «Первого театра» Юлию Чурилову. Об увольнении женщина узнала 15 марта от замминистра культуры НСО Юрия Зимнякова.

Юлия Чурилова занимала должность руководителя Молодежного драматического театра «Первый театр». Решением Минкультуры официально ее уволили с 17 марта. Так как этот театр подчиняется региональному министерству культуры, директора организации могли уволить даже без предупреждения.

О причинах увольнения экс-руководителя неизвестно. В СМИ предполагают, что это связано с тем, что Чурилова активно критиковала в Телеграм-каналах события в стране. Помимо этого, директор хотела поставить в театре спектакль «Юдифь» на украинском языке, чем возмутила общественность. Сам показ должен был состояться в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три», однако, позже стало известно, что его перенесли, передает НГС.

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