Дворец культуры за 345,7 млн рублей открыли в Новосибирской области

В посёлке Чистоозёрное Новосибирской области 18 марта открыли Дворец культуры, построенный за 345,7 миллионов рублей. Культурное учреждение начали возводить в 2014 году по госпрограмме.
На церемонии поздравил с долгожданным открытием дворца местных жителей и сотрудников заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Он отметил, что этот дом культуры самый масштабный проект в регионе.
«Это пространство для проведения значимых культурных мероприятий и деятельности клубных объединений, методический центр сотрудников сферы культуры района и учебная площадка для детской школы искусств», - заключил Сазонов.
В новом здании размещены культурно-досуговый, социально-культурный центры и районный краеведческий музей. Также создан 81 клуб по интересам.
Напомним, строительство Дворца культуры в Чистоозёрном стартовало в 2014 году по поручению президента России Путина. Возведение вели в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области».