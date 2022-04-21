Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022»

Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022»
Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022»
Сегодня, 10:28КультураФото: Медиахолдинг1Mi
Спектакль "Танцующая в темноте" представили в пяти номинациях.

Новосибирский театр стал лауреатом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска-2022». Имена победителей стали известны 20 апреля.

Так, театр «Старый дом» получил награду в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Танцующая в темноте».

Также это спектакль был представлен в пяти номинациях: лучший спектакль малой формы, работа режиссера, женская роль первого плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая работа художника по свету. Последняя номинация и принесла победу театру.

Напомним, в Новосибирске на реконструкцию театра «Старый дом» направят 1,6 млрд рублей. В рамках современной реконструкции здесь сократят количество зрительских мест, чтобы увеличить сцену. Также будет построен новый корпус на 300 зрительских мест. Там же найдется место для размещения технологических помещений.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостикультуратеатр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы