Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022»

Напомним, в Новосибирске на реконструкцию театра «Старый дом» направят 1,6 млрд рублей. В рамках современной реконструкции здесь сократят количество зрительских мест, чтобы увеличить сцену. Также будет построен новый корпус на 300 зрительских мест. Там же найдется место для размещения технологических помещений.