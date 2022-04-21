Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом премии «Золотая маска-2022»

Новосибирский театр стал лауреатом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска-2022». Имена победителей стали известны 20 апреля.
Так, театр «Старый дом» получил награду в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Танцующая в темноте».
Также это спектакль был представлен в пяти номинациях: лучший спектакль малой формы, работа режиссера, женская роль первого плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая работа художника по свету. Последняя номинация и принесла победу театру.
Напомним, в Новосибирске на реконструкцию театра «Старый дом» направят 1,6 млрд рублей. В рамках современной реконструкции здесь сократят количество зрительских мест, чтобы увеличить сцену. Также будет построен новый корпус на 300 зрительских мест. Там же найдется место для размещения технологических помещений.