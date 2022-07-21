Старый кукольный театр в Новосибирске отреставрируют за 300 млн рублей в 2023 году

Старый кукольный театр в Новосибирске отреставрируют за 300 млн рублей в 2023 году
Старый кукольный театр в Новосибирске отреставрируют за 300 млн рублей в 2023 году
Вчера, 10:54КультураФото: 2ГИС

Кукольный театр в Новосибирске отремонтируют за 300 млн рублей

В Новосибирске хотят отремонтировать областной театр кукол, который находится в центре города, а именно в Железнодорожном районе.

Власти региона планируют в следующем, 2023 году получить деньги на капремонт культурного здания. Об этом рассказал и.о. министра культуры НСО Юрий Зимняков, которого цитирует ТАСС.

«Есть уверенность, что на следующий год мы получим финансирование. Общая сумма финансирования – примерно 300 миллионов рублей на реконструкцию»,

уточнил Юрий Зимняков.

Сам кукольный театр построили в начале 20-го века. Последний раз его реставрировали в 1997 году.

Напомним, драматический театр под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске откроют для зрителей в ноябре после масштабной реконструкции. Как рассказал градоначальник, здание завершат к сентябрю, а через месяц артисты пригласят новосибирцев на премьеру. Объект уже готов на 80%. Его реконструкция оценивается в 620 млн рублей.

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