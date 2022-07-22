В кинотеатрах Новосибирска покажут премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции

В кинотеатрах Новосибирска покажут премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции
В кинотеатрах Новосибирска покажут премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкции
Вчера, 16:23КультураФото: Медиахолдинг1Mi

В новосибирских кинотеатрах начали показывать новые голливудские фильмы

В сети кинотеатров «Кино Сити» начнут показывать премьеры зарубежных фильмов, хоть на них и наложены санкции. Показ кинокартин в России временно приостановили все крупные западные студии.

Однако новосибирские кинотеатры нашли способ обойти данный запрет. Теперь санкционные фильмы начнут показывать на экранах и даже в высоком качестве.

«Наши арендаторы нашли вот такой выход: через третьи руки нашли качественный контент и сейчас его транслируют. Это не копии с торрентов, а вполне качественные фильмы»,

рассказали представители «Кино Сити» НГС.

Кроме того, по всей России такие показы идут уже в 130 кинотеатрах. В ближайшее время в Новосибирске покажут премьерные фильмы «Топ Ган: Мэверик», «Тор: Любовь и гром» и другие.

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