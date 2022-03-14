Северное сияние в Новосибирской области снял фотограф Алексей Поляков. Своими снимками он поделился Вконтакте. Также мужчина опубликовал видео, на котором запечатлел необычное для Новосибирска явление.
Необычное природное явление удалось заснять фотографу 13 марта. Загородом Алексей Поляков заметил северное сияние, которое возникло из-за вспышек на Солнце. Как рассказал автор фото, это произошло из-за магнитных бурь. Сейчас они «бьют» по Новосибирску в умеренном темпе.
Поляков предположил, что такое явление сейчас будет достаточно частое. Новосибирцы смогут наблюдать северное сияние один или два раза в месяц.
Алексей отметил, что решил поехать под Новосибирск, когда увидел колебания магнитных бурь. За городом нет фонарей и домов, поэтому сияние было отчетливо видно.
«Я думал про север, вот бы съездить и увидеть, но я на эту идею отбросил. И тут, если гора не идет к Магомету, то северное сияние само к нам пришло», — рассказал Алексей Поляков НГС.