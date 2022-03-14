Северное сияние в Новосибирской области снял фотограф Алексей Поляков

Северное сияние в Новосибирской области снял фотограф Алексей Поляков
Северное сияние в Новосибирской области снял фотограф Алексей Поляков
Сегодня, 10:44ЭкологияФото: Алексей Поляков
Сияние возникло из-за вспышек на Солнце.

Северное сияние в Новосибирской области снял фотограф Алексей Поляков. Своими снимками он поделился Вконтакте. Также мужчина опубликовал видео, на котором запечатлел необычное для Новосибирска явление.

Видео:Алексей Поляков

Необычное природное явление удалось заснять фотографу 13 марта. Загородом Алексей Поляков заметил северное сияние, которое возникло из-за вспышек на Солнце. Как рассказал автор фото, это произошло из-за магнитных бурь. Сейчас они «бьют» по Новосибирску в умеренном темпе.

Поляков предположил, что такое явление сейчас будет достаточно частое. Новосибирцы смогут наблюдать северное сияние один или два раза в месяц.

Алексей отметил, что решил поехать под Новосибирск, когда увидел колебания магнитных бурь. За городом нет фонарей и домов, поэтому сияние было отчетливо видно.

«Я думал про север, вот бы съездить и увидеть, но я на эту идею отбросил. И тут, если гора не идет к Магомету, то северное сияние само к нам пришло», — рассказал Алексей Поляков НГС.

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