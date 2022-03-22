Магазины «Лента» в Новосибирске отказались от бумажных чеков в поддержку экологии

Новосибирские магазины «Лента» перестали выдавать бумажные чеки на кассе. На официальной странице Вконтакте торговая сеть объяснила, что с 21 марта магазины переходят на электронные чеки.
«Лента» опубликовала данную запись в поддержку Международного дня лесов. По информации супермаркета, сейчас будут выдаваться только электронные чеки, вместо бумажных. Таким способом они помогают в сохранении деревьев.
«Сейчас особенно актуален переход на электронные версии, так как временно наблюдается нехватка чековой ленты», — уточнили в публикации и про нехватку бумаги.
Стоит отметить, что бумажный чек получить все еще можно. Необходимо лишь попросить кассира вам его выдать. Об этом также информируют в публикации.