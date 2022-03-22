Магазины «Лента» в Новосибирске отказались от бумажных чеков в поддержку экологии

Магазины «Лента» в Новосибирске отказались от бумажных чеков в поддержку экологии
Магазины «Лента» в Новосибирске отказались от бумажных чеков в поддержку экологии
Сегодня, 07:23ЭкологияФото: 2ГИС
Таким способом сеть супермаркетов поддерживает сохранение деревьев.

Новосибирские магазины «Лента» перестали выдавать бумажные чеки на кассе. На официальной странице Вконтакте торговая сеть объяснила, что с 21 марта магазины переходят на электронные чеки.

«Лента» опубликовала данную запись в поддержку Международного дня лесов. По информации супермаркета, сейчас будут выдаваться только электронные чеки, вместо бумажных. Таким способом они помогают в сохранении деревьев.

«Сейчас особенно актуален переход на электронные версии, так как временно наблюдается нехватка чековой ленты», — уточнили в публикации и про нехватку бумаги.

Фото:Лента/Вконтакте

Стоит отметить, что бумажный чек получить все еще можно. Необходимо лишь попросить кассира вам его выдать. Об этом также информируют в публикации.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы