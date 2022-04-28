Бурые медведи вышли из спячки в Новосибирской области

Обитание косолапых было замечено специалистами в 14 районах Новосибирской области - Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Северном, Тогучинском, Убинском и Чулымском.
«Все дикие животные вышли из спячки и ведут активный образ жизни. Однако на сегодняшний день не зафиксировано случаев выхода медведя к населенным пунктам. Можно предположить, что у животных достаточно корма в местах обитания», - отметили Atas.info в министерстве экологии и природы Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что зачастую медведи или лисы могут выходить к людям, проживающим в деревнях, где заброшены поля и огороды. А вот ради любопытства и голода – такие явления редкость.
При этом искать безопасное место животные могут во время бушующих в регионе пожаров. Это нарушает их покой, огонь уничтожает молодняк и кладки в местах гнездования птиц. Министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.