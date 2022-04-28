Бурые медведи вышли из спячки в Новосибирской области

Бурые медведи вышли из спячки в Новосибирской области
Бурые медведи вышли из спячки в Новосибирской области
Сегодня, 17:39ЭкологияФото: pixabay.com
Следы диких зверей начали замечать жители отдаленных районов Новосибирской области в конце апреля 2022 года. В это время из спячки выходят бурые медведи и отправляются на поиски пропитания, сообщили Atas.info в региональном минприроды.

Обитание косолапых было замечено специалистами в 14 районах Новосибирской области - Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Северном, Тогучинском, Убинском и Чулымском.

«Все дикие животные вышли из спячки и ведут активный образ жизни. Однако на сегодняшний день не зафиксировано случаев выхода медведя к населенным пунктам. Можно предположить, что у животных достаточно корма в местах обитания», - отметили Atas.info в министерстве экологии и природы Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что зачастую медведи или лисы могут выходить к людям, проживающим в деревнях, где заброшены поля и огороды. А вот ради любопытства и голода – такие явления редкость.

При этом искать безопасное место животные могут во время бушующих в регионе пожаров. Это нарушает их покой, огонь уничтожает молодняк и кладки в местах гнездования птиц. Министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

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