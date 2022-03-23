Медведь Кай из Новосибирского зоопарка задорно играет с ледышкой: видео

Видео с медведем Кайем из зоопарка Новосибирска набрало за час около 1,5 тысячи просмотров.

Белый медведь Кай позабавил зрителей игрой с ледышкой в вольере Новосибирского зоопарка. Видео опубликовали посетители в социальной сети «Вконтакте». Под песню «Я сегодня непоседа, я ракета, я торпеда» медведь поиграл с ледышкой, чем развеселил пользователей Сети. Он буквально жонглировал глыбой. «На умнейшие животные любимицы посетителей зоопарка пусть и дальше продолжают радовать нас» «Циркач» «Красавец!!!», - оставляют отзывы новосибирцы под видео в соцсети. Напомним, ранее Новосибирский зоопарк выложил фото со спящим львом в клетке. Снимок разлетелся по сибирским пабликам.

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