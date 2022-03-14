Новосибирский зоопарк выложил фото спящего льва Сэма

Новосибирский зоопарк выложил фото спящего льва Сэма
Новосибирский зоопарк выложил фото спящего льва Сэма
Сегодня, 05:35ОбществоФото: Новосибирский зоопарк
Льву ничто не помешает поспать.

Новосибирский зоопарк рассказал всю правду о хищниках, в частности о своих питомцах льве Сэме и его паре Найтирии.

Сотрудники зверинца рассказали, что львы вовсе не живут в джунглях, как многие думают. Они предпочитают открытые пространства, как то полупустыня, саванна. Кроме того, среди кошек самыми крупными считаются амурские тигры, а не царь зверей.

Но одно утверждения об этих хищниках верно. В зоопарке убедились, что все львы ленивы и очень любят поспать. К примеру, африканский лев Сэм не обращает на посетителей внимание и с удовольствием дремлет на спине в своем вольере.

Несколько лет назад в зоопарк привезли львицу Найтирию, которая должна была составить пару местному хищнику. Но они долго не могли привыкнуть друг к другу. К счастью, спокойный характер Сэма переломил эту ситуацию, и теперь пара отдыхает вместе.

За последние полвека в зоопарке родилось 80 львят.

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