Новосибирский зоопарк выложил фото спящего льва Сэма

Новосибирский зоопарк рассказал всю правду о хищниках, в частности о своих питомцах льве Сэме и его паре Найтирии.
Сотрудники зверинца рассказали, что львы вовсе не живут в джунглях, как многие думают. Они предпочитают открытые пространства, как то полупустыня, саванна. Кроме того, среди кошек самыми крупными считаются амурские тигры, а не царь зверей.
Но одно утверждения об этих хищниках верно. В зоопарке убедились, что все львы ленивы и очень любят поспать. К примеру, африканский лев Сэм не обращает на посетителей внимание и с удовольствием дремлет на спине в своем вольере.
Несколько лет назад в зоопарк привезли львицу Найтирию, которая должна была составить пару местному хищнику. Но они долго не могли привыкнуть друг к другу. К счастью, спокойный характер Сэма переломил эту ситуацию, и теперь пара отдыхает вместе.
За последние полвека в зоопарке родилось 80 львят.