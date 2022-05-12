Смартфоны Apple подешевели на 24% в мае 2022 года в Новосибирске

Смартфоны Apple подешевели на 24% в мае 2022 года в Новосибирске
Смартфоны Apple подешевели на 24% в мае 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 11:10ЭкономикаФото: pixabay.com
Магазины бытовой и компьютерной техники в Новосибирске начали снижать цены на гаджеты продукции Apple. Так в мае 2022 года айфоны подешевели в среднем на 23,8%.

Новосибирцы после майских праздников стали замечать значительный спад цен на Iphone 13 Pro и 12, а также на мини версию смартфона. В салонах МТС модель 12 на 64 Гб стоит 64 490 рублей – почти на 1,5 тысячи дешевле сейчас в DNS.

Фото:atas.info

«Мы меняем ценники практически каждый день, но в данный момент сильных скачков нет. На стоимость влияет несколько факторов: курс валюты, расходы на логистику, изменение закупочной цены. Сейчас Iphone 13 Pro на 128 Гб можно приобрести за 104 990 рублей», - рассказали Atas.info в DNS.

Фото:скриншот с сайта DNS

К слову, в конце февраля этого года такой смартфон продавали почти за 130 000 рублей. При этом в магазинах «М.Видео» та же модель айфона продается за 119 тысяч рублей, а с увеличенным объемом памяти (256 Гб) – за 134 тысячи руб.

Фото:скриншот с сайта М.видео

Стоимость 11-го айфона во всех специализированных магазинах не превышает 50 тысячи рублей. Таким образом видно, что за два месяца цены снизились в среднем на 23,8%.

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