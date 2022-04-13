Российские пользователи нашли способ расплачиваться Apple Pay через «Локатор»

Пользователи iPhone в России нашли лайфхак, как обойти ограничения и оплачивать покупки через Apple Pay. В этом им помог сервис «Локатор» - рассказываем, как пользоваться.

Разработчики Apple ввели ограничения для российских пользователей на пользование зарубежной платежной системой. С недавних пор через Apple Pay нельзя оплатить покупки онлайн и офлайн. Однако даже из этой ситуации владельцы iPhone в России нашли выход. Метод подойдёт для работы с ранее активированными картами «Мир». Он связан с сервисом «Локатор», который помогает отыскать утерянные устройства Apple. Для начала пользователям необходимо зайти на сайт «Локатора» и пройти авторизацию под своим Apple ID. Кликнуть на «Устройства» и выбрать свой телефон. А там указать, что он пропал. Когда iPhone разблокируют, система вновь запросит данные Apple ID, в том числе попросит внести банковские карты. В итоге, так можно и дальше оплачивать покупки.

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