Российские пользователи нашли способ расплачиваться Apple Pay через «Локатор»

Разработчики Apple ввели ограничения для российских пользователей на пользование зарубежной платежной системой. С недавних пор через Apple Pay нельзя оплатить покупки онлайн и офлайн. Однако даже из этой ситуации владельцы iPhone в России нашли выход.
Метод подойдёт для работы с ранее активированными картами «Мир». Он связан с сервисом «Локатор», который помогает отыскать утерянные устройства Apple.
Для начала пользователям необходимо зайти на сайт «Локатора» и пройти авторизацию под своим Apple ID. Кликнуть на «Устройства» и выбрать свой телефон. А там указать, что он пропал. Когда iPhone разблокируют, система вновь запросит данные Apple ID, в том числе попросит внести банковские карты. В итоге, так можно и дальше оплачивать покупки.