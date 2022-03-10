В новосибирском метро перестали принимать оплату через Apple Pay или Google Pay

Метрополитен Новосибирска перестал принимать оплату через сервисы Apple Pay или Google Pay. Об этом сообщили пассажиры утром 10 марта изданию Сиб.фм.
Работники метро оповещают пассажиров об изменениях в оплате на входе.
Терминал блокирует попытки оплатить вход через сервисы на умных часах и смартфонах. Но принимает оплату по банковским картам. Горожане также сообщили, что на работу метро эти изменения не повлияли, давки нет.
Отметим, из-за спецоперации России в Украине западное сообщество начало вводить санкции. В частности, клиенты ряда российских банков лишились возможности осуществлять транзакции по картам за границей, а также им отключили Apple Pay и Google Pay.