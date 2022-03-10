В новосибирском метро перестали принимать оплату через Apple Pay или Google Pay

В новосибирском метро перестали принимать оплату через Apple Pay или Google Pay
В новосибирском метро перестали принимать оплату через Apple Pay или Google Pay
Вчера, 06:40ТранспортФото: Фото Густаво Зырянова / СИБ.ФМ
В метро нет давки из-за проблем с оплатой.

Метрополитен Новосибирска перестал принимать оплату через сервисы Apple Pay или Google Pay. Об этом сообщили пассажиры утром 10 марта изданию Сиб.фм.

Работники метро оповещают пассажиров об изменениях в оплате на входе.

Терминал блокирует попытки оплатить вход через сервисы на умных часах и смартфонах. Но принимает оплату по банковским картам. Горожане также сообщили, что на работу метро эти изменения не повлияли, давки нет.

Отметим, из-за спецоперации России в Украине западное сообщество начало вводить санкции. В частности, клиенты ряда российских банков лишились возможности осуществлять транзакции по картам за границей, а также им отключили Apple Pay и Google Pay.

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