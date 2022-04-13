«Строительная отрасль долго не продержится» - депутаты-строители заявляют о проблемах

В строительной отрасли сложилась тревожная ситуация: застройщики не могут получить кредиты в банках, а триллионы рублей скапливаются на эскроу-счетах. Комитет по строительству на заседании 13 апреля 2022 предложил Законодательному Собранию Новосибирской области обратиться к Правительству РФ.

«Застройщики не могут получить банковских кредитов в рамках проектного финансирование для строительство жилых домов. И хотя президент Владимир Путин поручил до 31 марта 2022 года разработать программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются застройщикам в рамках проектного финансирования, но до сих пор ничего сделано не было», - заявил депутат Евгений Покровский, входящий в руководство «КПД-Газстрой», на заседании Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания НСО 13 апреля 2022. «С конца февраля строительная отрасль России не получила ни одного кредита на льготных условиях, обещанных федеральной властью. Более того, банки пытаются повысить ставки по ранее заключенным соглашениям. При этом на эксроу-счетах «зависли» без движения 3,2 трлн рублей, внесённые дольщиками. Если так пойдёт и дальше, покупатели рискуют остаться без квартир, поскольку слабым строительным компаниям будет грозить банкротство», - заявляет депутат Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи». Выстроить диалог с банками не получается, еще и потому, что в регионе представлены только филиалы банков. А строить при кредитных ставках в 27% невозможно. Если ситуация не изменится, строительная отрасль долго не продержится, и не исключено, что появятся обманутые дольщики, считает Евгений Покровский. Существует риск срывов сроков сдачи жилья. Комитет предлагает вынести на сессию Законодательного собрания вопрос об обращении в Министерство строительства РФ насчёт скорейшего разрешения проблемы с банками. Между тем, «баловство банков с деньгами» не только проблема новосибирских застройщиков. Еще в конце марта вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что некоторые банки необоснованно останавливают финансирование стройки. Хуснуллин подчеркнул, что объемы кредитования строительства должны быть сохранены, важно не останавливать финансирование стройки. Это является одним из главных условий развития строительной отрасли. А тем временем в Госдуме предлагается пресечь махинация застройщиков с эскроу-счетами, когда девелопер продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они, перепродавая их гражданам, завышают ее. Таким образом, на эскроу-счетах замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, остальные средства идут застройщику в карман, рассказывают «Известия». Все это указывает на изъяны в системе эскроу-счетов, призванной защитить дольщиков-инвесторов, покупающих квартиры в новостройках.

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