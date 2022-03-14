Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Сегодня, 13:38
Экономика
Фото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Новосибирская область заняла 8 место в антирейтинге регионов с высокой закредитованностью населения.

Задолженность Жители Новосибирской области перед банками составила 392,3 тысячи рублей на начало 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным рейтинга СМИ, Новосибирская область вошла в десятку регионов по уровню закредитованности населения. В среднем уровень задолженности местных жителей составляет 80,9%.

Больше всего долгов перед банками у жителей Калмыкии - 103,5%. Это в среднем выше их годовой зарплаты в 2022 году.

Второй по объёму задолженности – Тува (90%). Примечательно, что этот уровень в Москве один из самых низких - 35,5%.

Подобное наблюдается в Крыму (24,3%), Дагестане (25,1%), Чечне (23,1%) и Ингушетии (12%). Общий размер задолженности не превышает там 100 тысяч рублей.

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