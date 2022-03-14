В феврале на 14% упал объем продаж новостроек в Новосибрске

Специалисты заявляют, что ни геополитическая ситуация и последовавшие за ней санкции не повлияли на это. По данным аналитиков, февраль всегда был довольно успешным у застройщиков, количество сделок было на 15% больше. В 2022 году показатели февраля превысили январские на 22%, сообщил аналитик сферы недвижимости Сергей Николаев Сиб.фм.