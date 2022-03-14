В феврале на 14% упал объем продаж новостроек в Новосибрске

Объемы продаж новостроек в Новосибирске упали в 2022 году на 14%. Таковы данные приводит управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по области за февраль 2022 года.
Специалисты заявляют, что ни геополитическая ситуация и последовавшие за ней санкции не повлияли на это. По данным аналитиков, февраль всегда был довольно успешным у застройщиков, количество сделок было на 15% больше. В 2022 году показатели февраля превысили январские на 22%, сообщил аналитик сферы недвижимости Сергей Николаев Сиб.фм.
За счет роста цен на квадраты в новостройках застройщики заработали на 13% больше. Только за год квадратный метр подорожал с 80,9 тыс. руб. до 106,2 тыс. рублей.
Сейчас наблюдается высокий спрос на рынке аренды жилья, поскольку новосибирцы решили не рисковать и не вкладываться в новое жилье. Это связано и с высокой ставкой по ипотеке, и ценами на жилье.
В феврале 2022 года все же было зарегистрировано 2 707 сделки с привлечением средств дольщиков. Это на 14% меньше показателя прошлого года.