В феврале на 14% упал объем продаж новостроек в Новосибрске

В феврале на 14% упал объем продаж новостроек в Новосибрске
В феврале на 14% упал объем продаж новостроек в Новосибрске
Сегодня, 09:23ЭкономикаФото: pixabay.com
Спецоперация на Украине не имеет отношение к изменившимся показателям.

Объемы продаж новостроек в Новосибирске упали в 2022 году на 14%. Таковы данные приводит управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по области за февраль 2022 года.

Специалисты заявляют, что ни геополитическая ситуация и последовавшие за ней санкции не повлияли на это. По данным аналитиков, февраль всегда был довольно успешным у застройщиков, количество сделок было на 15% больше. В 2022 году показатели февраля превысили январские на 22%, сообщил аналитик сферы недвижимости Сергей Николаев Сиб.фм.

За счет роста цен на квадраты в новостройках застройщики заработали на 13% больше. Только за год квадратный метр подорожал с 80,9 тыс. руб. до 106,2 тыс. рублей.

Сейчас наблюдается высокий спрос на рынке аренды жилья, поскольку новосибирцы решили не рисковать и не вкладываться в новое жилье. Это связано и с высокой ставкой по ипотеке, и ценами на жилье.

В феврале 2022 года все же было зарегистрировано 2 707 сделки с привлечением средств дольщиков. Это на 14% меньше показателя прошлого года.

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