На проблемы с поставками сахара в Новосибирске пожаловались кондитеры

На проблемы с поставками сахара в Новосибирске пожаловались кондитеры
На проблемы с поставками сахара в Новосибирске пожаловались кондитеры
Сегодня, 05:09ЭкономикаФото: pixabay.com
Проблемы с поставками сахара решаются в экстренном порядке.

Кондитеры пожаловались в министерство промышленности Новосибирской области на поставки сахара и ростом цен на товар. Об этом сообщил министр Андрей Гончаров на оперативном совещании.

По его словам, в министерстве взяли на контроль ситуацию, в рабочем порядке все вопросы будут решены. К тому же на данный момент оптовые поставщики заявляют, что у них в запасе находится 600 тонн, на этой неделе они получат еще 400. То есть сахар у поставщиков есть.

Что касается стоимости, то минимальная цена за килограмм составляет на данный момент 60,37 рублей.

Напомним, после ввода санкций в магазинах области стали разбирать продукты и товары первой необходимости. После чего торговые сети заявили о вводе ограничений на продажу товаров в одни руки.

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