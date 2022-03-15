На проблемы с поставками сахара в Новосибирске пожаловались кондитеры

Кондитеры пожаловались в министерство промышленности Новосибирской области на поставки сахара и ростом цен на товар. Об этом сообщил министр Андрей Гончаров на оперативном совещании.
По его словам, в министерстве взяли на контроль ситуацию, в рабочем порядке все вопросы будут решены. К тому же на данный момент оптовые поставщики заявляют, что у них в запасе находится 600 тонн, на этой неделе они получат еще 400. То есть сахар у поставщиков есть.
Что касается стоимости, то минимальная цена за килограмм составляет на данный момент 60,37 рублей.
Напомним, после ввода санкций в магазинах области стали разбирать продукты и товары первой необходимости. После чего торговые сети заявили о вводе ограничений на продажу товаров в одни руки.