Кто сможет получить: Путин объявил 16 марта о единовременных выплатах россиянам

Кто сможет получить: Путин объявил 16 марта о единовременных выплатах россиянам
Кто сможет получить: Путин объявил 16 марта о единовременных выплатах россиянам
Сегодня, 18:17ЭкономикаАлександр КондратьевФото: kremlin.ru
Новые «путинские выплаты» 16 марта – кто из россиян сможет получить пособие, когда назначат – в материале Atas.info

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах россиянам, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за кризиса в стране. Об этом он сообщил на совещании по мерам экономической поддержки регионов РФ.

Глава государства поручил губернаторам регионов оказывать адресную поддержку всем жителям России, которые оказались в трудном жизненном положении из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Путин также попросил глав регионов помочь предпринимателям, а при необходимости выделять деньги, имущество и льготы.

Также он поручил во всех регионах России принимать меры по устранению повышенного спроса.

Напомним, что новое социальное пособие будет начисляться с 1 апреля 2022 года всем семьям с невысокими доходами, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.

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