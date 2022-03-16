Кто сможет получить: Путин объявил 16 марта о единовременных выплатах россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах россиянам, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за кризиса в стране. Об этом он сообщил на совещании по мерам экономической поддержки регионов РФ.
Глава государства поручил губернаторам регионов оказывать адресную поддержку всем жителям России, которые оказались в трудном жизненном положении из-за тяжелой экономической ситуации в стране.
Путин также попросил глав регионов помочь предпринимателям, а при необходимости выделять деньги, имущество и льготы.
Также он поручил во всех регионах России принимать меры по устранению повышенного спроса.
Напомним, что новое социальное пособие будет начисляться с 1 апреля 2022 года всем семьям с невысокими доходами, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.