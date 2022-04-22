Корпорация МСП и ЦБ направили бизнесу 50 млрд рублей по льготной ПСК с начала марта

Корпорация МСП и Центробанк РФ выделили 50 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу по льготной программе стимулирования кредитования (ПСК). Объем финансирования с начала 2022 года втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

На данный момент займы по ПСК под стопроцентное поручительство Корпорации МСП получили более двух тысяч предпринимателей — в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. К настоящему времени портфель Корпорации МСП удалось нарастить до 146 миллиардов рублей при общем лимите программы ПСК в 335 миллиардов рублей. Об этом пишет ria.ru. Более 90% заемщиков, которые воспользовались данной программой, — представители малого и микробизнеса. При этом 72% кредитов владельцы бизнеса направили на оборотные цели, а остальные 28% использовали в целях инвестирования. Максимальное количество займов по льготной программе стимулирования кредитования было выдано организациям, работающим в сфере обрабатывающего производства, транспортировки, строительства и общественного питания. Чаще всего такие кредиты оформляли московские компании — 157 кредитов на 4,8 миллиарда рублей, краснодарские — 149 кредитов на 2,3 миллиарда рублей, далее следуют компании из Татарстана — 98 кредитов на 1,1 миллиарда рублей, Новосибирской области — 96 кредитов на 1,4 миллиарда рублей, Башкирии — 85 кредитов на 2 миллиарда рублей. По состоянию на март 2022 года ПСК стали для предпринимателей ведущими программами кредитования. Популярность введенной Корпорацией МСП и ЦБ инициативы объясняется тем, что ставки по таким программам были зафиксированы на фоне роста ключевой ставки регулятора до 20%. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в июне ожидается максимальный подъем спроса на инвестиционное кредитование. А пока большая часть компаний ожидает снижения ставки, так как нынешние проценты являются практически неподъемными для бизнеса. В Корпорации считают, что в ближайшем будущем экономическая ситуация в стране стабилизируется, Центробанк сможет понизить ключевую ставку, а кредитование малого и среднего бизнеса будет проходить на более выгодных условиях. Несмотря на то что ПСК была запущена уже полтора месяца назад, в корпорацию до сих поступают жалобы от предпринимателей, которым кредитные организации отказывают в кредитовании, ссылаясь на отсутствие лимитов или информации. Жалобы такого характера присылают через «Сервис 360°» и социальные сети. Генеральный директор Корпорации МСП напоминает, что все лимиты и необходимая информация уже давно направлены руководству банков и сотрудникам на местах. Однако периодически предприниматели сталкиваются с проблемами такого рода. Корпорация держит связь с представителями МСП через сервис, чтобы оперативно отвечать на возникающие вопросы и оказать своевременную поддержку. К льготной программе стимулирования кредитования уже присоединилась компания «Элеватор Теренсай» из Оренбургской области — она оформила сразу два займа в ВТБ на общую сумму 85,2 миллиона рублей. Кредиты были выданы с использованием «зонтичного» поручительства Корпорации МСП. Полученные средства организация потратит на закупку вагонов-хопперов для транспортировки зерна покупателям.

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