ЕАБР оценил роль проектов ГЧП в достижении устойчивого развития в ЕАЭС+

ЕАБР оценил роль проектов ГЧП в достижении устойчивого развития в ЕАЭС+
ЕАБР оценил роль проектов ГЧП в достижении устойчивого развития в ЕАЭС+
Вчера, 18:16ЭкономикаФото: pixabay.com
Заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Денис Ильин заявил, что банк готов поддерживать инициативы, направленные на реализацию инициатив государственно-частного партнерства с целью устойчивого развития в странах ЕАЭС+.

Об этом он сообщил в ходе дискуссионной части круглого стола «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», состоявшегося накануне. Об этом пишет inkazan.ru.

«Сегодня рынок «зеленого» устойчивого инвестирования находится в странах ЕАЭС+ и проходит стадию становления, поскольку для полноценного развития нужны общие усилия, включая привлечение всех заинтересованных сторон, а также различные категории инвесторов, фондовые биржи и органы регулирования.

По словам заместителя директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгия Арзуманяна, правильно подобранные инструменты ГЧП с учетом субсидирования ЕАБР окажут благотворное влияние на достижение целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС+.

«Есть два способа: организация специализированного органа, отвечающего за экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+, или обоюдное признание странами ЕАЭС+ результатов верификации на национальном уровне», — отметил глава департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.

Как подчеркнула директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова, привлечение частных инвесторов в проектах ГЧП для достижения ЦУР имеет приоритетное значение. Кроме того, необходимо изыскивать новые методы для достижения баланса публичного и частного партнерства, финансирующего организации в таких проектах ГЧП.

Так, отмечается, что в Казахстане уже создали необходимые нормативные условия для проектов устойчивого развития ГЧП. Для этого в законе Республики Казахстан уже отражены принцип «ценности для населения», а также условия, которые легли в основу соблюдения социально-экономических и экологических интересов граждан при заключении договоров ГЧП. Так, некоторые проекты ГЧП уже формируются в зависимости от социально-экологических требований.

В ходе дискуссии был назван опыт Кыргызстана по инициативам ГЧП, связанным с трансграничным сотрудничеством.

При этом Таджикистан также продолжает развивать ГЧП для создания устойчивой инфраструктуры.

Как рассказал замминистра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армен Симонян после передачи в концессию ЗАО «ЮКЖД» Национальной системы железных дорог республики, были привлечены средства ЕАБР, благодаря которым был обновлен пассажирский подвижной состав перевозчика.

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