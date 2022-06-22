ЕАБР оценил роль проектов ГЧП в достижении устойчивого развития в ЕАЭС+

Так, отмечается, что в Казахстане уже создали необходимые нормативные условия для проектов устойчивого развития ГЧП. Для этого в законе Республики Казахстан уже отражены принцип «ценности для населения», а также условия, которые легли в основу соблюдения социально-экономических и экологических интересов граждан при заключении договоров ГЧП. Так, некоторые проекты ГЧП уже формируются в зависимости от социально-экологических требований.