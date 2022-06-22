ЕАБР оценил роль проектов ГЧП в достижении устойчивого развития в ЕАЭС+

Об этом он сообщил в ходе дискуссионной части круглого стола «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», состоявшегося накануне. Об этом пишет inkazan.ru.
«Сегодня рынок «зеленого» устойчивого инвестирования находится в странах ЕАЭС+ и проходит стадию становления, поскольку для полноценного развития нужны общие усилия, включая привлечение всех заинтересованных сторон, а также различные категории инвесторов, фондовые биржи и органы регулирования.
По словам заместителя директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгия Арзуманяна, правильно подобранные инструменты ГЧП с учетом субсидирования ЕАБР окажут благотворное влияние на достижение целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС+.
«Есть два способа: организация специализированного органа, отвечающего за экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+, или обоюдное признание странами ЕАЭС+ результатов верификации на национальном уровне», — отметил глава департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.
Как подчеркнула директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова, привлечение частных инвесторов в проектах ГЧП для достижения ЦУР имеет приоритетное значение. Кроме того, необходимо изыскивать новые методы для достижения баланса публичного и частного партнерства, финансирующего организации в таких проектах ГЧП.
Так, отмечается, что в Казахстане уже создали необходимые нормативные условия для проектов устойчивого развития ГЧП. Для этого в законе Республики Казахстан уже отражены принцип «ценности для населения», а также условия, которые легли в основу соблюдения социально-экономических и экологических интересов граждан при заключении договоров ГЧП. Так, некоторые проекты ГЧП уже формируются в зависимости от социально-экологических требований.
В ходе дискуссии был назван опыт Кыргызстана по инициативам ГЧП, связанным с трансграничным сотрудничеством.
При этом Таджикистан также продолжает развивать ГЧП для создания устойчивой инфраструктуры.
Как рассказал замминистра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армен Симонян после передачи в концессию ЗАО «ЮКЖД» Национальной системы железных дорог республики, были привлечены средства ЕАБР, благодаря которым был обновлен пассажирский подвижной состав перевозчика.